Pavel si stojí za tím, že na prodlužování věku odchodu do důchodu byla shoda

Prezident Petr Pavel si stojí za výroky po jednání o důchodové reformě s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a zástupci opozičního hnutí ANO. Na sociální síti X to napsala prezidentská kancelář.

Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání Pavel oznámil, že na budoucím prodlužování věku odchodu do důchodu je shoda a že debata se dále povede nad způsobem výpočtu.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová poté řekla, že hnutí potřebuje materiál, který pravidelně v pětiletém intervalu schvaluje vláda, aby mohlo na základě čísel o věku odchodu do důchodu jednat. „Bavili jsme se o způsobu, jakým to nastavit. Zda nastavit strop, což by byla spíš pro nás cesta, zda zachovat pětiletý interval, nebo tam nechat automatiku, kterou navrhuje ministr práce,“ uvedla ve čtvrtek.

Serveru Novinky ale Schillerová o den později řekla, že současný návrh ministerstva práce a sociálních věcí na automatické zvyšování důchodového věku podle doby dožití není dobrý. Vyjádření o shodě na budoucím zvyšování věku odchodu do důchodu se podle ní nezakládá na pravdě.

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš v úterý na facebooku uvedl, že hnutí se zvýšením věku odchodu do penze nesouhlasí a nikdy souhlasit nebude. „Kdybychom byli ve vládě, dostatek peněz na důchody vždycky najdeme,“ konstatoval.

„Vzhledem ke komentářům hnutí ANO k výsledkům jednání na Hradě k důchodové reformě považujeme za zásadní sdělit, že u stolu spolu s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem bylo celkem 15 lidí, kteří obsah jednání slyšeli,“ napsala dnes Kancelář prezidenta republiky. „A všechno, co následně padlo na tiskové konferenci, bylo s účastníky na jednání dohodnuto a odsouhlaseno,“ doplnila.

Prezident si podle kanceláře za svými výroky stojí. Další jednání ve stejném formátu se uskuteční v pondělí 22. dubna. Všechny strany si podle Pavla do té doby vzájemně dodají podklady. (ČTK)