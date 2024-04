Francouzský ministr obrany telefonicky hovořil s ruským protějškem Šojguem

Francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu dnes telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Sergejem Šojguem. V rozhovoru odsoudil ruskou agresi vůči Ukrajině, tématem byl také terorismus.

Lecornu v rozhovoru se Šojguem vyjádřil solidaritu Francie s oběťmi útoku na koncertní síň v Crocus City Hall v Krasnogorsku na předměstí Moskvy. Tam minulý měsíc zahynulo bezmála 150 lidí, připomnělo francouzské ministerstvo obrany.

K nejkrvavějšímu útoku v Rusku za posledních 20 let se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Nicméně Moskva nadále hledá spojení mezi útočníky a Ukrajinou, potažmo Západem. To Kyjev i jeho západní spojenci popřeli.

Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden řekl, že odnož IS, která se přihlásila k útoku u Moskvy, se v poslední době pokusila spáchat několik podobných akcí také ve Francii.

O rozhovoru informovaly agentury Reuters a AFP s odvoláním na sdělení francouzského ministerstva obrany. Podle něj šlo o první telefonát od října 2022. (ČTK)