Stoltenberg chce, aby NATO více koordinovalo pomoc pro Ukrajinu

Generální tajemník NATO chce, aby Aliance více koordinovala vojenskou pomoc pro Ukrajinu. Jens Stoltenberg to uvedl před dnešním jednáním ministrů zahraničí NATO v Bruselu.

Dlouhodobá, více předvídatelná a robustní pomoc Kyjevu vyšle Rusku zprávu, že válku nemůže vyhrát, dodal Stoltenberg. Česko na dvoudenním zasedání, které si rovněž připomíná 75. výročí založení NATO, zastupuje ministr Jan Lipavský.

Až dosud se koordinací pomoci pro Kyjev zabývala takzvaná kontaktní skupina pro Ukrajinu, kterou vedou Spojené státy a která sdružuje asi pět desítek zemí podporujících Kyjev zbraněmi a municí. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenované diplomaty uvedla, že Stoltenberg chystá pro ministry návrh, který hovoří o vzniku takzvaného ukrajinského fondu ve výši sto miliard eur na pět let. Jeho vznik by měl zabránit tomu, aby se Kyjev ocitl bez pomoci, jestliže by se na podzim stal americkým prezidentem Donald Trump. Panují totiž obavy, že Trump nebude Ukrajinu podporovat.

Šéf NATO ke svém návrhu neposkytl detaily; řekl, že ministři o něm budou dnes jen debatovat a jeho konečné schválení by se mělo uskutečnit na červencovém summitu NATO ve Washingtonu. „Musíme vytrvat v naší pevné podpoře Ukrajiny, jakékoli odklady či zpoždění mají vážné dopady na situaci na bojišti,“ prohlásil Stoltenberg. (ČTK)