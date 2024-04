AFP: Palestinci obnovili žádost o získání statusu členského státu OSN

Palestinci v úterý oficiálně obnovili proces žádosti o získání statusu plnohodnotného členského státu OSN, kde jsou od roku 2012 pozorovateli. Napsala to agentura AFP s odvoláním na dopis, který zaslal palestinský zástupce při OSN generálnímu tajemníkovi Antóniu Guterresovi.

Pozorovatelé však nedávají žádosti příliš velkou šanci na úspěch kvůli očekávanému vetu Spojených států v Radě bezpečnosti (RB) OSN, uvedla agentura.

V dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN a předaném RB Rijád Mansúr uvedl, že „na žádost palestinského vedení“ obnovuje podání, které pochází z roku 2011, a vyzval radu, aby jej tento měsíc posoudila. Mansúr doplnil, že plné členství ve světovém společenství je prioritou Palestinců v souvislosti s izraelskou vojenskou operací v Pásmu Gazy, kde podle místních úřadů ovládaných hnutím Hamás zemřelo téměř 33 000 lidí. Židovský stát ofenzivu rozpoutal v reakci na říjnové teroristické útoky Hamásu a jeho spojenců, při nichž na jihu Izraele zahynulo 1200 lidí.

Palestina v roce 2011 usilovala o získání plného členství v Organizaci spojených národů. Její úsilí ale nakonec nezískalo podporu v Radě bezpečnosti. Ta o palestinské žádosti zejména kvůli tlaku Spojených států nikdy nehlasovala.

Úterní žádost podle AFP dopisem podpořila i skupina arabských a islámských zemí. V dokumentu adresovaném OSN uvádějí, že 140 členských zemí organizace již podle nich uznává palestinskou státnost.

V roce 2012 byl status palestinských území po hlasování ve Valném shromáždění OSN povýšen na nečlenský pozorovatelský stát. Česká republika se tehdy jako jediná evropská země postavila proti tomu, aby OSN přiznalo Palestině postavení nečlenského pozorovatelského státu. V celém Valném shromáždění OSN kromě Česka hlasovaly proti jen Izrael, Nauru, Marshallovy ostrovy, Palau, Mikronésie, Panama, Kanada a Spojené státy.

Žádost o členství v OSN se podává generálnímu tajemníkovi formou dopisu, v němž žádající přijímá závazky vyplývající z Charty OSN. Následně se žádostí zabývá RB OSN, doporučení musí podpořit devět z 15 členů a nesmí jej vetovat žádný stálý člen, tedy Čína, Francie, Rusko, Spojené království a USA. Washington podle AFP patrně opět vydání doporučení zablokuje.

Pokud by však RB přijetí doporučila, dostalo by se ke konečnému slovu Valné shromáždění OSN. Pro přijetí nového státu se musejí vyslovit dvě třetiny VS. (ČTK)