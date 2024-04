Finalisté přímé prezidentské volby na Slovensku se dnes večer v televizním duelu stanice Markíza navzájem kritizovali a skákali si do řeči. Kariérní diplomat Ivan Korčok a předseda parlamentu Peter Pellegrini zopakovali své priority, liší se například v názoru na praktický výkon funkce hlavy státu.

Televize zároveň zveřejnila výsledky průzkumu agentury Focus, podle kterého by rozhodující druhé kolo voleb hlavy státu měl těsně vyhrát Pellegrini se ziskem 50,8 procenta. Podpora Korčoka v sondáži mezi 1015 respondenty od 28. března do dneška dosáhla 49,2 procenta.

Předseda vládní strany Hlas-sociální demokracie Pellegrini obvinil Korčoka, kterého jako občanského kandidáta podporují ve volbě prezidenta také některé opoziční strany, že by jako hlava státu vystupoval proti vládě. Konkrétně ale neodpověděl na dotaz moderátora, jak by mohl Korčok jako prezident přivodit pád kabinetu. Tvrdil pouze, že by například mohl „házet klacky pod nohy“.

Korčok uvedl, že by byl nezávislým prezidentem a nechránil nynější vládu jako jeho soupeř. Řekl, že by chtěl spolupracovat i s nynější vládou premiéra Roberta Fica, kterou už dříve kritizoval například za změny v trestním právu. Ministerstvo kultury Korčok kritizoval za snahu ovládnout veřejnoprávní rozhlas a televizi RTVS.

Po prvním kole prezidentských voleb, které na Slovensku bylo 23. března, se oba prezidentští kandidáti setkali minulý týden v rozhlasové debatě RTVS. Pellegrini pak nepřišel do debaty v nejposlouchanější rozhlasové stanici Rádio Expres, kde dnes v poledne vystoupil pouze Korčok.

Druhé kolo prezidentských voleb se na Slovensku uskuteční 6. dubna. (ČTK)