Data o počtu dětí ukrajinských uprchlíků v českých školách nejsou podle neziskové organizace META dostatečně přesná a aktuální. Organizace, která se zaměřuje na práci s migranty, chce, aby se propojila data sbíraná ministerstvy vnitra a školství.

Je podle ní potřeba dohledat a rovnou zapsat do škol děti, které by měly plnit povinnou školní docházku, ale do škol nechodí. Zároveň by se podle ní měl zlepšit systém sběru dat. Ministerstvo školství dnes v reakci uvedlo, že připravilo ve spolupráci s ministerstvem vnitra na první dubnový týden mimořádný průzkum o ukrajinských uprchlických dětech ve školách.

Data ministerstva školství bude podle úřadu následně možné porovnat s daty z registrací k dočasné ochraně a vyhodnotit podíl dětí, které nechodí do školy. Ve spolupráci s relevantními aktéry podle nich bude možné nastavit další kroky, aby bylo zajištěné právo dětí na vzdělání, uvedl resort.

V Česku je podle organizace META až více než 14 000 ukrajinských uprchlických dětí, které nechodí do škol, ačkoliv by měly plnit povinnou školní docházku. Při výpočtu vychází organizace z dat ministerstva školství a evidence uprchlíků s dočasnou ochranou ministerstva vnitra. Podle dat ministerstva školství bylo v září v českých základních školách 37 074 dětí ukrajinských uprchlíků, podle evidence ministerstva vnitra bylo k půlnoci z 1. na 2. října v Česku 51 606 ukrajinských dětí ve věku od šesti do 14 let.

„Informace organizace META je postavena na nevhodné interpretaci dat a její závěry lze v tomto kontextu označit za zavádějící,“ napsala ČTK v reakci Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra. Týdenně zveřejňované statistiky úřadu o počtu osob s platnou dočasnou ochranou podle ní nutně neznamenají, že se tolik osob v Česku opravdu dlouhodobě nachází. ČR nemá kontroly na hranicích, aby bylo možné evidovat osoby, které zemi opustí, upozornila.

Podle dat průzkumu Hlas Ukrajinců PAQ Research z listopadu 2023 chodí podle výpovědí rodičů do ZŠ v Česku 97 procent ukrajinských uprchlických dětí. Studie uvádí, že při čistém přepočtu dat ministerstev školství a vnitra chodí do ZŠ 72 procent těchto dětí, zároveň zmiňuje, že při odhadu, že 20 procent uprchlíků v Česku již nepobývá, je to 90 procent.

Podle zástupců META jsou problémem i nedostatečné kapacity ve školách a jejich koordinace. Nejvíce problematická je podle nich situace v Praze, Pardubickém či Jihomoravském kraji. Několikaletý výpadek vzdělávání má podle nich dopady na děti, jejich rodinné příslušníky i společnost.

Uprchlíci mají podle Malé povinnost při on-line registraci k prodloužení dočasné ochrany vyplnit i údaj o místu plnění povinné školní docházky dítěte. Loni ministerstvo podalo informace o osobách, které školu neuvedly, příslušným obcím. Ty měly ověřit, zda děti do školy chodí a případně přijmout i nápravná opatření. Stejné opatření plánuje úřad podle ní i letos. (ČTK)