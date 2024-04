Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon snižující věkovou hranici pro mobilizaci do války s Ruskem z 27 na 25 let. Oznámila to média s odvoláním na web ukrajinského parlamentu.

Ten připomněl, že zákon čekal na prezidentův podpis deset měsíců.

Poslanci novelu zákona o branné povinnosti a vojenské službě přijali už loni v květnu. V platnost vstoupí den po zveřejnění. Snížením věkové hranice se podle médií vytvoří poměrně velká skupina mladých lidí ve věku pětadvaceti a šestadvaceti let, které nyní bude možné povolat do armády. „Už od 3. dubna bude možné rozdávat povolávací rozkazy,“ usoudil server RBK-Ukrajina.

Ukrajinská armáda se po loňské letní protiofenzivě, která nevedla k zásadnímu průlomu, ocitla už na podzim pod tlakem opětovných útoků ruských vojsk, kterým se v únoru podařilo dobýt východoukrajinské město Avdijivka, představující svým opevněními opěrný bod ukrajinských linií na frontě dlouhé přes tisíc kilometrů. Ukrajincům se nedostávalo vojáků ani munice.

Prezident Zelenskyj loni v prosinci řekl, že vedení armády navrhuje zmobilizovat dalších 450 000 až 500 000 Ukrajinců. Minulý měsíc ale nový hlavní velitel Oleksandr Syrskyj agentuře Ukrinform řekl, že armáda bude muset pro obranu před ruskou invazí mobilizovat méně vojáků, než se původně očekávalo. (ČTK)