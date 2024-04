Ministerstvo obrany odmítlo výtky NKÚ ohledně přímých smluv s cizími vládami při akvizicích

Ministerstvo obrany (MO) odmítlo výtku z výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za loňský rok, že přímé smlouvy se zahraničními vládami a výrobci bez soutěže znamenají riziko neefektivního a nehospodárného vynaložení peněz.

V tiskové zprávě dnes uvedlo, že zadávání zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany bez výběrového řízení umožňuje zákon a shodně postupují i další spojenci v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO).

NKÚ ve výroční zprávě napsal, že ministerstvo obrany nebylo schopné účinně využít poskytnuté peníze, přestože jeho výdaje opakovaně rostou. „MO v poslední době realizuje stále častěji finančně významné akvizice, kdy uzavírá smlouvy bez soutěže přímo s vybranými zahraničními vládami, respektive s konkrétními výrobci. V tomto jednání spatřuje NKÚ riziko neefektivního a nehospodárného vynaložení prostředků,“ stojí také ve zprávě.

MO s kritikou nesouhlasí. „Zadávání zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany bez výběrového řízení umožňuje zákon. Shodně postupují i další spojenci v EU i NATO. Ministerstvo důsledně dbá na to, aby – pokud je to možné – bylo výběrové řízení vypsáno,“ uvedl úřad. Podle statistik ministerstva bylo loni asi 70 procent zakázek zadaných bez využití této zákonné výjimky.

Opačně úřad postupuje u významných akvizic, kdy to jinak není ani možné, dodal. Týká se to například rozhodnutí o koupi 24 amerických letounů F-35. Za stíhačky zaplatí česká strana 150 miliard korun. Jde o nejdražší český armádní nákup. Obrana uvedla, že letouny jinak než mezivládní dohodou s USA pořídit nelze. „Důležitým faktorem v současné světové bezpečnostní situaci je také urychlení dodávek, pokud je zakázka zadána takzvaně napřímo,“ doplnilo MO.

„Zpráva NKÚ si částečně protiřečí. V minulosti nás úřad kritizoval, že jsme v modernizaci armády nepostupovali dostatečně rychle. Na druhou stranu nás nyní kritizuje za to, že v zájmu zrychlení někdy využíváme formu mezivládní spolupráce,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). NKÚ by podle ní možná měl zvážit svou metodiku, když na jedné straně chce rychlou modernizaci armády, ale na druhé očekává vyhlašování veřejných výběrových řízení. „Kdy mnohdy čekáme několik let, než nám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdí jejich výsledky,“ dodala Černochová. (ČTK)