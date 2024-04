Zemřela literátka z Guadeloupe Maryse Condéová, bylo jí 90 let

V noci na dnešek v nemocnici na jihu Francie zemřela spisovatelka Maryse Condé, která se před 90 lety narodila na karibském ostrově Guadeloupe. O úmrtí informoval její manžel Richard Philcox. Ve svých knihách ve francouzštině zachycovala atmosféru Afriky, psala o otroctví i četných černošských identitách.

We’re deeply saddened to hear that Maryse Conde has died. The Grande Dame of Caribbean literature, she was shortlisted for the International Booker Prize twice, in 2015 and 2023, and leaves behind an extraordinary body of work. We send our heartfelt condolences to her family. pic.twitter.com/bPjl24VtYA

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) April 2, 2024