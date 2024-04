Rychlé šípy slaví výročí pátrací hrou

Oblíbený komiks Rychlé šípy oslavuje 85. výročí od svého prvního vydání novou pátrací hrou. Ta poběží celý duben na 31 místech v Česku a na Slovensku.

Kreslíř Rychlých šípů Marko Čermák. Foto: Richard Klíčník

Nachystejte si orlí zrak, pevné boty a ostrou tužku a vydejte se pátrat po místech, kde se mohly odehrávat Rychlé šípy.

Skautská nadace Jaroslava Foglara k jubileu Rychlých šípů připravila celoroční program s názvem Rok Rychlých šípů – 85 let. Hlavním tématem oslav je tajemství Rychlých šípů, které budou moci aktuálně odhalovat děti i dospělí po celé republice v rámci hry „Zde by mohly být Rychlé šípy“.

Přečtěte si náš text o novém vydání Rychlých šípů.

O minulé hře Skautské nadace z pražských Stínadel si přečtěte zde.

Hra odstartovala přesně 1. dubna a potrvá celý měsíc. V různých městech se na místech tematicky spojených s komiksovými příběhy RŠ objeví plakáty s tajuplnými indiciemi. Úkolem hráčů je najít všechny plakáty a vyluštit z nich tajenku.

„Rychlé šípy ve svých příbězích nakupovaly vuřty, květiny, dortíky i kolečkové brusle. Zvonil jim budík v kině, byly i v bance, koupališti i jinde. Z 30 vytipovaných příběhů si každý organizátor vybral 10–15, které vylepil ve formátu A3 na příslušných místech a doplnil částí tajenky,“ popsal Menhart, jeden z hlavních organizátorů hry.

Dobrodružství s Rychlými šípy si mohou hráči užít na 30 místech po celé České republice a jedno místo je dokonce na Slovensku. Zájemci se na webu mohou podívat, kde se hra koná v jejich okolí, kolik plakátů je potřeba najít a kde je hledat.

Po nalezení plakátu si hráč opíše písmeno či písmena a na webu pak všechny části tajenky zadá. Tím se zapojí do slosování o ceny s rychološípáckou tematikou, které do soutěže věnovala Skautská nadace Jaroslava Foglara. Do přípravy hry se zapojili skautské i neskautské oddíly, městské úřady, knihovny, školy, rodiny i jednotlivci.