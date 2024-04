Američanka, kterou kvůli potratu obvinili z vraždy, žaluje prokurátora o milion dolarů

Žena z Texasu, která byla zatčena kvůli obvinění z vraždy a strávila dvě noci ve vězení poté, co si vzala potratovou pilulku, podala žalobu na státního zástupce, který ji obvinil. Za „ponížení způsobené vysoce medializovaným obviněním a zatčením“ žádá Lizelle Gonzales milion dolarů.

Lizelle Gonzales je 28 let a potrat si pokusila vyvolat potratovou pilulkou. Když se jí to nezdařilo, odjela s komplikacemi do nemocnice, která pak informovala policii. Foto: Starr County Sheriff’s Office

Gonzales, která se dříve jmenovala Herrera a jejíž příběh Deník N popsal zde, oplodnil její sexuální partner proti její vůli a ona o těhotenství nestála.

Tehdejší interrupční zákon v Texasu ale nedovoloval ukončit těhotenství po šestém týdnu od početí, tedy dva týdny od poslední vynechané menstruace, a ona se rozhodla potratit pomocí potratové pilulky.

To se jí nepodařilo a se zraněním ji odvezli do nemocnice, kde personálu popsala, co se stalo. Zdravotníci pak, jak jim ukládal zákon, informovali policii.

Gonzales tvrdí, že veřejné ponížení a uvěznění „trvale ovlivnilo její postavení ve společnosti“. Státní zástupce okresu Starr Gocha Ramirez nakonec několik dní po vznesení obvinění stáhl – a později byl za jeho vznesení vůbec potrestán státní advokátní komorou. Ramirez od té doby zaplatil pokutu 1 250 dolarů a jeho právnická licence je na rok podmíněně pozastavena. (Texas Tribune)