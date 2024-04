O velikonočním víkendu zemřelo při nehodách sedm lidí, nejvíc od roku 2016

O prodlouženém velikonočním víkendu od pátku do dneška zemřelo letos v Česku při dopravních nehodách již sedm lidí, což je nejvíc od roku 2016. V roce 2023 měly havárie za velikonoční víkend dvě oběti. Vyplývá to z předběžných statistik policie.

V předchozích letech se počet obětí nehod o volných velikonočních dnech pohyboval od dvou do šesti. V roce 2016, kdy byl poprvé Velký pátek státním svátkem, bylo stejně jako letos zemřelých sedm.

Letos na Velký pátek, který připadl na 29. březen, nezemřel při nehodách nikdo. V sobotu pak policisté zaznamenali tři oběti havárií a v neděli čtyři. Velikonoční neděle tak byla zároveň nejtragičtějším dnem letošního března. Dnes se zatím žádná smrtelná dopravní nehoda v zemi nestala.

Letošní březen přinesl několik rekordně teplých dní, teplé a slunné počasí láká k jízdám motorkáře. Tři motocyklisté byli i mezi oběťmi nehod o velikonočním víkendu. Jeden motorkář zahynul v sobotu na Náchodsku, když se střetl s osobním vozem mezi obcemi Nový Ples a Rasošky. Další zemřel také v sobotu u Nové Rabyně na Benešovsku po nárazu do svodidel a třetí v neděli na Havlíčkobrodsku po srážce s autem na silnici I/34 mezi obcemi Jitkov a Ždírec nad Doubravou.

Několik řidičů aut o víkendu zahynulo po nárazu do pevné překážky při vyjetí mimo silnici. Například v neděli krátce po půlnoci vyjel osobní vůz v Brně mimo silnici na stavbu, kde po nárazu do traverzy jeden člověk zemřel a dva skončili se zraněními v nemocnici. Také v neděli zemřela na Domažlicku osmnáctiletá řidička, nezvládla zatáčku a narazila do stromu. (ČTK)