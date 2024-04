Řecká pobřežní stráž našla u Kréty desítky migrantů v dřevěném člunu

Řecká pobřežní stráž našla desítky lidí v dřevěném člunu, který se plavil přes Středozemní moře z Afriky do Evropy. Migranti byli převezeni byly na ostrov Kréta, informovala dnes agentura AP s odvoláním na sdělení stráže.

Člun se 74 osobami na palubě byl nalezen v neděli večer necelých 50 kilometrů jižně od malého řeckého ostrova Gavdos, uvedla pobřežní stráž s tím, že na přilehlý ostrov Kréta bylo následně přepraveno 73 mužů a jedna žena.

Není bezprostředně jasné, kdy a odkud člun vyplul ani z jakých zemí migranti pocházejí.

Turisticky oblíbený ostrůvek Gavdos a jižní pobřeží Kréty se v posledních měsících potýkají s nárůstem počtu migrantů. V několika případech pobřežní stráž uvedla, že se přes Středozemní moře přeplavili z východolibyjského přístavu Tobrúk.

Řecko stálo v roce 2015 v ohnisku migrační krize, do Evropy tehdy přes něj zamířil více než jeden milion migrantů, převážně uprchlíků ze Sýrie. Od té doby počet migrantů podstatně klesl, loni podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) do Řecka přes moře dorazilo více než 41 000 lidí. Byl to ovšem trojnásobek ve srovnání s předchozím rokem. (ČTK)