Ruský soud opět prodloužil vazbu rusko-americké novinářce žijící v Česku

Ruský soud dnes opět prodloužil vazbu rusko-americké novinářce Alsu Kurmaševě, která pracuje pro stanici Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a žije s rodinou v Praze.

Ruské úřady jí od června loňského roku brání v odjezdu z Ruska a viní ji mimo jiné z šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině. Ve vazbě je Kurmaševa už přes pět měsíců. Vazbu jí dnes soud prodloužil o další dva měsíce do 5. června, informovala rozhlasová stanice.

Zasedání soudu se konalo za zavřenými dveřmi a novináře do soudní síně pustili až na ohlášení rozhodnutí. Ve zveřejněném videozáznamu byla Kurmaševa v prostoru odděleném sklem. Advokáti novinářky žádali o převedení klientky do domácího vězení, to ale soud odmítl.

Kurmaševu ruská justice viní ze šíření nepravdivých zpráv o ruské armádě kvůli její knize Ne válce, která podle portálu Meduza vyšla v listopadu předloňského roku a předkládá příběhy 40 Rusů vystupujících proti ruské invazi na Ukrajinu. Za šíření nepravdivých zpráv o ruské armádě novinářce podle dřívější zprávy RFE/RL hrozí až desetileté vězení.

Další obvinění se týká toho, že se novinářka sama nepřihlásila ruským úřadům jako takzvaná zahraniční agentka. BBC dříve upozornila, že porušení povinnosti ohlásit se úřadům jako zahraniční agent je v Rusku trestným činem už téměř tři roky. Termín zahraniční agent ruské úřady používají pro subjekty, které jsou podle jejich mínění pod zahraničním vlivem.

V březnu k propuštění Kurmaševy během debaty na půdě Rady bezpečnosti OSN vyzval český ministr zahraničí Jan Lipavský. (ČTK)