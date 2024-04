K zápisům do prvních tříd základních škol by letos mohlo přijít zhruba 150 000 dětí, vyplývá z odhadu ministerstva školství. V září by pak do prvních tříd mohlo nastoupit 118 000 prvňáků včetně těch, kteří dříve dostali odklad.

Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že je v Česku zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Letos by mohlo mít odklad povinné školní docházky podle odhadů úřadu asi 31 000 šestiletých dětí. Zápisy do prvních tříd základních škol se konají po celý duben, o konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol.

Do prvních tříd mají letos v září nastoupit děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Kromě nich se zápisy týkají i sedmiletých a starších dětí, které dříve dostaly odklad povinné školní docházky. Podle odhadů ministerstva by v září do prvních tříd mohlo nastoupit asi 88 500 šestiletých a asi 29 000 sedmiletých a starších dětí. Ve výjimečných případech pak rodiče mohou zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech, letos v září by mohlo nastoupit podle odhadů resortu přibližně 700 takových dětí.

Rodiče si mohou vybrat kteroukoli školu. Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro ně kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí losování. Letos se už nebudou konat zvláštní zápisy pro cizince s dočasnou ochranou, všechny děti se tak na školní rok 2024/2025 budou zapisovat standardně, vyplývá z metodiky ministerstva.

Do první třídy bylo podle statistik, které ČTK poskytlo ministerstvo, k 30. září 2023 přijatých 117 168 dětí, téměř 88 300 z nich byly šestileté děti, zhruba 27 800 pak byly děti sedmileté a asi 730 pětileté. Průměrný podíl dětí, které zahájí školní docházku s odkladem, je v tomto školním roce podle ministerstva 24 procent.

Loni přišlo podle dat ministerstva k zápisu téměř 162 500 dětí, z toho více než 25 600 s žádostí o odklad školní docházky. Většinu žádostí o odklad tvořily šestileté děti, kterých bylo u loňských zápisů asi 130 000. S žádostí o odklad povinné školní docházky chodí k zápisům v posledních pěti letech v průměru asi pětina šestiletých dětí.

Odklad by měl být jen výjimečným opatřením, které by se podle některých expertů mohlo týkat dvou procent dětí. Ministerstvo chce vysoké množství odkladů řešit, připravilo čtyři možné varianty. Jde například o možnost přesunout pravomoc posouzení potřeby odkladu na školy či o možnost připustit odklad pouze dětem narozeným po 30. červnu, nebo květnu. Další připravenou variantou je podle úřadu možnost omezit odklady pouze na děti se závažným zdravotním znevýhodněním nebo odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami nebo možnost významného omezení včetně zrušení dodatečného odkladu a přípravných tříd. (ČTK)