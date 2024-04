Novináři obvinili ruské tajné služby z útoků na americké diplomaty akustickou zbraní

Za tzv. havanským syndromem, jak se označují nevysvětlitelné zdravotní potíže diplomatů USA, by mohla být jednotka č. 29155 ruské zpravodajské služby, která zorganizovala i výbuch ve Vrběticích. Na kauze více než rok pracovali novináři z řady ruských, německých a amerických médií.

Se zjištěním přišli novináři z ruského Insideru, Republic, německého Der Spiegel a americké CBS. Výsledkem je jejich tvrzení, že za havanským syndromem, kterému řadu let čelili mnozí američtí diplomaté v různých částech světa, mohou stát členové jednotky č. 29155 ruské vojenské rozvědky (GRU).

Mezi nevysvětlitelné neurologické symptomy, které se u amerických diplomatů projevovaly, patřila například nevolnost, problémy se sluchem, migrény nebo motání hlavy. Projevy se u Američanů objevily vždy poté, co se na stejném místě ocitli agenti zmíněné jednotky.

Agenti se po sobě snažili zamést stopy

Sledování pohybu agentů GRU bylo podle novinářů problematické i proto, že se po sobě snažili zamést stopy. Údajně vždy do země přiletí, následně si půjčí auto a dále už cestují po zemi. Oběť začne sledovat jedna skupina a ta se po čase vymění s další skupinou, která pokračuje v dokonání díla.

Insider popisuje například cestu i v Česku známých Alexandra Miškina a Denise Jergejeva, kteří v roce 2014 cestovali přes Prahu s pasy na jména Petrov a Fedotov.

Na letišti Ruzyně přistáli 26. ledna a přesedli na vlak do Mnichova, kde si 30. ledna pronajali auto. Jejich trasu po následující dva dny se zjistit nepodařilo.

Ovšem pak se Miškin a Jergejev opět vrátili do Prahy a odtud 2. února odletěli do Moskvy. Podle novinářů šlo o první velkou průzkumnou akci, po které měly následovat skutečné operace. Další dva agenti, Denis Sergejev a Jegor Gordiněnko, se za několik měsíců každý svou cestou dostali do Ženevy, odkud navštívili několik evropských destinací, mezi kterými byl pravděpodobně i Frankfurt.

Následně dvojici vyměnil další tým, a to Nikolaj Ježov s Ivanem Těrentěvem. Všichni čtyři se o rok později podíleli na otravě bulharského zbrojaře Jemeljana Gerbejeva jedem novičok.

Nová zbraň se specifickými syndromy

Tentokrát byla ale nejspíš použita jiná zbraň. Agenti se vrátili do Ruska 3. listopadu, 4. listopadu začali američtí diplomaté pociťovat symptomy odpovídající syndromu, který byl později nazván jako havanský syndrom. Jednomu z diplomatů se udělalo nevolno přímo v prostorách konzulárního oddělení. Bolelo ho na prsou, točila se mu hlava, přestal slyšet a rozbušilo se mu srdce. V hlavě mu zněl velmi vysoký a silný zvuk.

Před touto událostí byl kolem budov ambasády zpozorován pohyb vysokého muže, který si fotil ambasádu. Na dotaz pracovníků, proč tak činí, odpověděl neurčitě se silným akcentem. Když novináři pracovníkům ambasády ukázali fotografii jednoho z agentů – Nikolaje Ježova –, ti v něm poznali onoho muže, který fotografoval budovy americké mise.

Podobných situací popsali novináři celou řadu. Ke stejnému incidentu došlo i v Číně, Vietnamu i dalších zemích.

Trvalé poškození mozku

Lékaři často o příznacích informovali pouze jako o „důsledcích neznámého působení okolního prostředí“.

Novináři se po ročním pátrání a shromažďování důkazů domnívají, že američtí diplomaté se stali obětí ruské akustické zbraně, která využívá elektromagnetickou energii. U mnohých potíže přetrvávají po celý zbytek života. U některých bylo diagnostikováno trvalé poškození mozku, především vnitřního ucha. Taková diagnóza byla stanovena americkým diplomatům, kteří působili v gruzínské metropoli Tbilisi. K potížím u nich došlo v roce 2021.

Neexistují důkazy k prokázání viny

Zatím neexistují oficiální důkazy, na základě kterých by bylo možné obvinit kohokoliv z útoku na diplomaty USA. Novináři ale detailně zmapovali pohyb příslušníků ruské jednotky 29155 a zjistili, že se nápadně často ocitají tam, odkud je poté hlášen havanský syndrom.

Přinejmenším ve dvou případech se dokonce sešli s americkým diplomatem předtím, než se u něj syndrom začal projevovat. Američané identifikovali důstojníky GRU podle fotografií, které jim novináři ukázali.

Kromě toho novináři zjistili, že Vojenská zdravotní akademie propojená s GRU pečlivě studovala projevy havanského syndromu. (The Insider)