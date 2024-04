„Bylo mi řečeno, že na škole nemám vůbec co dělat a jsem vhodná do továrny. Tenkrát měl i spolužák tu moc označit někoho za nepřítele lidu.“ Připomeňte si náš nedávný rozhovor s malířkou Věrou Novákovou, která dnes zemřela ve věku 96 let.