Guvernér Maryland Wes Moore žádá, aby byly schváleny finanční prostředky na obnovu mostu v Baltimoru

Guvernér státu Maryland Wes Moore žádá republikány, aby s demokraty schválili federální finanční prostředky potřebné na obnovu zříceného mostu v Baltimoru a na opětovné nastartování přístavní ekonomiky.

Baltimorský most se zřítil v úterý brzy ráno, když do jeho podpěrného pylonu narazila kontejnerová loď o velikosti téměř Eiffelovy věže. Velká část mostu dopadla do řeky Patapsco a zablokovala plavební kanál baltimorského přístavu. (Reuters)