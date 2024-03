Kdyby na Ukrajině neplatil válečný stav, konalo by se tam dnes první kolo prezidentských voleb. Že se v zemi, která se víc než dva roky brání ruské agresi, nevolí, ale obyvatelům Kyjeva ani vojákům příliš nevadí, napsal web stanice CNN.

Kvůli válečnému stavu se letos na Ukrajině nekonají v řádném termínu prezidentské volby a v loňském roce se ze stejného důvodu neuskutečnily ani volby parlamentní. Ve funkci tak zůstávají i po vypršení řádného mandátu poslanci a prezident Zelenskyj zvolení v roce 2019.

Obyvatelům Kyjeva, se kterými stanice CNN mluvila, ale příliš nevadí, že se v současnosti prezidentské volby nekonají. Psycholožka Kateryna Bilokon se domnívá, že by volby nyní byly jen zátěží pro státní rozpočet, který musí financovat obranu proti Rusku. „Teď tu není nikdo, kdo by mohl Zelenského nahradit,“ řekla americké stanici.

Setrvání současného prezidenta ve funkci podporuje i jednadvacetiletý Mykola Ljapin. „Kdyby lidé nabyli dojmu, že je Zelenskyj ve funkci už příliš dlouho, vyřešili by to, i kdyby byla válka,“ řekl mladý muž. Proti konání voleb v současné situaci se vyslovili i vojáci v aktivní službě, s nimiž CNN hovořila. Obávali se například „mocenského vakua“, které by mohlo nastat při volbách a po nich.

Jasná většina Ukrajinců volby za války nechce

Konání voleb v době válečného stavu má ostatně málo příznivců i podle průzkumů veřejného mínění. Sondáž, kterou minulý měsíc zveřejnil kyjevský Mezinárodní ústav sociologie, ukázala, že uspořádání prezidentských voleb v řádném termínu podporuje jen 15 procent Ukrajinců. Naopak 69 procent respondentů se vyslovilo pro to, aby Zelenskyj zůstal prezidentem do konce válečného stavu a pak okamžitě vypsal volby. Jen zhruba deset procent lidí uvedlo, že by měl Zelenskyj skončit ve funkci a jeho pravomoci by měl převzít předseda parlamentu.

Na konání voleb navzdory válce tlačili podle CNN někteří politici ze spojeneckých zemí. Nejhlasitěji k uspořádání hlasování v loňském roce vyzýval americký senátor Lindsey Graham z Republikánské strany. I ten však po návštěvě Kyjeva letos v únoru svůj názor změnil, uvádí CNN. „Každý, se kterým jsem mluvil, říkal, že se válka musí dostat do lepšího bodu, aby bylo možné uspořádat volby. To dává smysl,“ vysvětlil senátor.

Zelenskyj si drží solidní podporu

Zelenskyj myšlenku uspořádat volby i za válečného stavu zcela neodmítal. Nicméně uvedl, že například náklady na hlasování by měly zaplatit spojenecké země, aby se tak neoslabil obranný rozpočet Ukrajiny. Výrazně odmítavý postoj měli další politici z vládního bloku, podle kterých by bylo uspořádání hlasování za válečných podmínek skoro nemožné. To si myslí i předseda parlamentu Ruslan Stefančuk, jenž byl zvolen za prezidentovu stranu Sluha národa. Stefančuk poukázal na to, že by s účastí ve volbách měly potíže miliony Ukrajinců, kteří utekli před válkou do zahraničí či jiné části země, vojáci a samozřejmě i Ukrajinci, kteří žijí na území, které okupuje Rusko.

S obhajobou mandátu by Zelenskyj zřejmě neměl problém. Podle únorové sondáže Zelenskému důvěřovalo 64 procent respondentů, což byl mezi politickými představiteli nejvyšší údaj. Důvěra v Zelenského však ve srovnání s podobným průzkumem z prosince loňského roku klesla o 13 procentních bodů. (ČTK)