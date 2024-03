Otevřený dopis české vládě, aby vyzvala k příměří v Gaze, podepsalo 339 umělců

Dopis české vládě a prezidentu Pavlovi, aby vyzvali k příměří v Pásmu Gazy, podepsalo 339 umělců. Mezi nimi jsou například Tomáš a Tamara Klusovi, Emma Smetana, Jordan Haj nebo Bára Basiková. Skupina se tak připojila k americké iniciativě Artists4Ceasefire.

Na otevřený dopis upozornila skupina umělců na sobotním předávání Cen Anděl, kde rozvinuli transparent s nápisem „Artists for ceasefire“ (umělci pro příměří). Někteří umělci si také po vzoru amerických kolegů připnuli placky se symbolem ruky a černým srdcem na červeném pozadí. Podle serveru novinky.cz tento symbol kritizovali zástupci židovské komunity, protože má připomínat fotografii z masakru Izraelců v roce 2000 v Ramalláhu. V Pásmu Gazy téměř za půl roku bojů podle Hamásu zemřelo 32 782 Palestinců.

Válku v Gaze začal 7. října teroristický útok hnutí Hamás na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili téměř 1 200 lidí a na 250 osob unesli do Gazy. Z toho zhruba polovinu stále zadržují. Izraelské odvetné masivní bombardování a pozemní operace si kromě víc než 32 780 mrtvých Palestinců vyžádaly na 75 300 zraněných a způsobily humanitární krizi, která v některých místech už začíná přerůstat v hladomor. Údaje Hamásu nelze nezávisle ověřit, podle některých expertů ale víceméně odpovídají skutečnosti.

Příměří a okamžité ukončení blokády jídla

„Sešli jsme se jako umělci, ale především jako lidské bytosti, které jsou svědky ničivých ztrát na životech a probíhajících hrůz v Gaze a na Západním břehu. Společně žádáme zástupce České republiky, aby vyzvali k okamžité deeskalaci a příměří v Gaze a Izraeli dříve, než přijdou o život další tisíce lidí,“ stojí v otevřeném dopise. Umělci také chtějí, aby čeští představitelé vyzvali k okamžitému ukončení blokády jídla, vody, elektřiny a humanitární pomoci. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve zprávě z minulého týdne varovala, že na severu Pásma Gazy bez přijetí dalších opatření vypukne nejpozději v květnu hladomor, který by se do července mohl rozšířit i do zbytku pásma.

Čeští umělci navazují na americké hnutí Artists4Ceasefire, jejichž otevřený dopis prezidentu Joeovi Bidenovi podepsali například Jennifer Lopezová, Joaqin Phoenix či Ben Affleck. Odznak ruky, který používají pro vyjádření podpory Palestině, podle webu iniciativy symbolizuje naléhavost výzvy k záchraně životů. Mluvčí izraelského premiéra Ofir Gendelman však na svém profilu X uvedl, že symbol červené ruky připomíná fotografii lynčování dvou Izraelců Palestinci v roce 2000 na policejní stanici v Ramalláhu. (ČTK)