Americký prezident Joe Biden čelí kritice ze strany republikánů, exprezidenta Trumpa i náboženských konzervativců proto, že na Velikonoční neděli vyhlásil den transgenderových osob. Ten se po celém světě už několik let slaví právě 31. března, na který letos připadl i Boží hod velikonoční.

Republikáni katolíka Bidena vyzvali, aby se omluvil milionům křesťanů, které mohl krok Bílého domu urazit. Podle Bidenova mluvčího Andrewa Batese používají republikáni nenávistnou rétoriku, jejímž cílem je rozdělit americkou společnost.

Ve světě se 31. března připomíná Den viditelnosti transgenderových osob. Během tohoto dne se pořádají akce, které upozorňují na diskriminaci a jiné potíže, kterým transgenderové osoby čelí. Biden dnešek oficiálně vyhlásil Dnem viditelnosti transgenderových osob. Poprvé tak učinil již v roce 2021, prvním roce své vlády.

Souhrou okolností na letošní 31. březen připadla Velikonoční neděle, o které si křesťané připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. To vyvolalo kritiku republikánů a dalších příznivců někdejšího prezidenta Trumpa, který se velmi pravděpodobně utká s Bidenem v listopadových prezidentských volbách. „Bílý dům zradil hlavní náplň Velikonoc,“ uvedl republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Podle něj je rozhodnutí vyhlásit dnešek dnem transgenderových osob „urážlivé a hnusné“. Podle mluvčí Trumpovy kampaně Karoline Leavitt by se „Bílý dům měl omluvit milionům katolíků a křesťanů po celé Americe“, kteří dnes slaví Velikonoce.

Cílem je spojovat

Bílý dům však kritiku odmítá. Podle mluvčího Batese se ze strany republikánů jedná o „krutou, nenávistnou a nečestnou rétoriku“, jejímž cílem je „rozdělit a oslabit“ Spojené státy. „Jako křesťan, který slaví Velikonoce v rodině, prezident Biden chce spojovat lidi a podporuje důstojnost a svobodu každého Američana,“ uvedl Bates.

Ve výnosu k letošnímu dni transgenderových osob Biden tvrdí, že jeho administrativa usiluje o rovnoprávnost a spravedlnost pro tyto lidi a odmítá návrhy, které by těmto lidem odepíraly práva či je vytlačovaly na okraj společnosti. Americká vláda také přijala opatření proti šikaně transgenderových dětí a usiluje o zlepšení veřejných služeb pro transgenderové osoby, stojí v prohlášení.

Biden je praktikujícím katolíkem a pravidelně chodí do kostela. V některých politických otázkách, například ohledně potratů či práv osob z komunity LGBT+, ale zastává názory, které jsou v rozporu se současnou katolickou doktrínou. To se nelíbí konzervativním americkým biskupům, kteří v roce 2021 chtěli prosadit dokument, který by Bidenovi a jiným politikům jednajícím v rozporu s katolickou naukou odepřel svaté přijímání. Iniciativu však kritizoval Vatikán, který má v těchto záležitostech poslední slovo. (ČTK)