K výhodám EU řadí vrcholní politici jednotný trh, cestování i mír

K největším výhodám českého členství v Evropské unii, od kterého letos uplyne 20 let, řadí vrcholní politici jednotný trh i volné cestování. Unii naopak vytýkají, že se odchýlila od původních principů nebo že přijímá příliš mnoho regulací. Vyplývá to z ankety České tiskové kanceláře.

„Evropská unie nám přináší stabilitu, příležitosti pro občany i firmy a prosperitu,“ uvedl premiér a předseda ODS Petr Fiala. Díky společnému trhu podle něho roste česká ekonomika, výhody přináší volný pohyb osob, služeb a kapitálu. „Pozitivní vliv EU je vidět všude – v infrastruktuře, službách, v ochraně krajiny a kulturního bohatství, v rozvoji regionů,“ podotkl. Také předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil vstup Česka do EU společně se začleněním do NATO za jedno z nejlepších rozhodnutí po pádu komunistického režimu v roce 1989. Vyzdvihl volné cestovní a zjednodušení podnikání.

Předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan zdůraznil zvýšení bezpečnosti. „Kterou pro mě je společná obrana proti rizikům, jako jsou hybridní hrozby, nelegální migrace, snahy extremistů o změnu demokratických pravidel a principů právního státu,“ vyjmenoval. Předsedkyně Sněmovny a TOP09 Markéta Pekarová Adamová vyzdvihla stejně jako předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob jednotný evropský trh. „Ten dnes zahrnuje 23 milionů firem a přispěl k tvorbě desítek milionů nových pracovních příležitostí,“ uvedla Pekarová Adamová. „Česká republika je výrazně orientovaná na export, možnost vyvážet zboží do ostatních zemí EU bez zatížení clem nebo hraničních kontrol, je tedy naprosto klíčová pro naši ekonomickou prosperitu,“ poznamenal Jakob.

Obdobně se vyjádřil předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka. EU podle něho podporuje ekonomickou prosperitu Česka a umožňuje uplatňovat tuzemské výrobky a služby na rozsáhlém trhu. „Určitě je obrovským přínosem našeho vstupu do EU, i když vstup do schengenského prostoru přišel až následně za vlády Mirka Topolánka, zrušení hraničních kontrol a možnost pohybovat se kdekoli po Evropě jen s občanským průkazem. To využívá snad skoro každý a má to pro nás hmatatelnou výhodu,“ řekl předseda poslanců ODS Marek Benda.

Pro předsedkyni klubu ANO Alenu Schillerovou je největším krokem vpřed volné cestování, možnost pracovat v zahraničí a společný trh. „Z pohledu mladé generace je jistě fantastický program Erasmus, který změnil životní perspektivu desítkám tisíc českých studentů, a naopak zase rozšířil obzory o České republice studentům zahraničním,“ poznamenala.

„Kromě hospodářské prosperity je ale členství v EU především nejlepším předpokladem pro dlouhodobé mírové soužití,“ zdůraznila Pekarová Adamová. Rovněž podle Jurečky umožňuje členství v unii život v bezpečí. „V praxi můžeme sledovat na příkladu Ukrajiny, v jakém ohrožení se nacházejí státy, které v Evropské unii, případně v NATO, nejsou,“ podotkl. Podle předsedy Pirátů a vicepremiéra Ivana Bartoše byl mír v Evropě, a také předcházení konfliktů, jedním z důvodů vzniku EU. „Takže i v kontextu současného světového vývoje tohle vnímám jako velkou výhodu našeho členství v EU,“ uvedl.

„Úplně největším a nedoceněným přínosem EU pro Česko je skutečnost, že jsme součástí společenství států, které se dokázaly naučit řešit své spory a konflikty mírovou cestou, přestože historicky mezi sebou po staletí válčily,“ uvedl předseda poslanců STAN Josef Cogan. Unie je podle něho ochráncem hodnot demokratického právního státu. Mír a spolupráce mezi státy je největším přínosem unie také podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. „I když to někdy dře, pořád je to lepší než předchozí válčení,“ podotkl. „Členství v unii nám společně s členstvím v NATO zajišťuje bezpečnost a ekonomický rozvoj. Česká republika má prostřednictvím EU nesrovnatelně silnější pozici v globální ekonomice i politice,“ míní předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

Neschopnost hledat praktická řešení, špatná komunikace nebo příliš mnoho pravidel

EU na druhou stranu podle Jurečky někdy nedokáže najít praktická řešení potíží a je odtržená od problémů běžných lidí. „Typickým takovým příkladem je pro naši zemi nevýhodná podoba Green Dealu,“ řekl. Babiš kritizoval „spoustu nesmyslů a regulací“ a „zelené šílenství“ například v podobě zákazu spalovacích motorů v automobilech nebo rozšíření emisních povolenek na domácnosti, které podle něho způsobí nekonkurenceschopnost Evropy. Největším ohrožením Evropy jsou pak podle něho nelegální migrace a migrační pakt. „EU musí opustit progresivistickou vizi, že vytvoří Evropu regionů. Musí to být Evropa suverénních států,“ řekl. Rovněž podle Schillerové EU nezvládá migrační a environmentální politiku. Čím dřív se Evropa zbaví pocitu, že může vyřešit všechny problémy světa, tím dřív se jí vrátí prosperita a moc něco skutečně k lepšímu změnit, soudí.

Pekarová Adamová unijním institucím vytkla to, že nedokážou srozumitelně komunikovat s občany a vysvětlovat jim svá rozhodnutí. „Nevýhodou (členství) je, že jsme někde svázáni pravidly, že třeba nemůžeme skoro nic dělat s přeposíláním zisků do zahraničních mateřských firem,“ uvedl Michálek. Podle Bendy se v současné unii schvaluje příliš mnoho předpisů fakticky na úřednické úrovni, když je zpracovává aparát Evropské komise a rozhodují o nich rady ministrů. „Tam je zásadní problém demokratického deficitu, zvlášť pro množství těchto předpisů,“ soudí.

Benešík se vyjádřil kritičtěji, vyskytují se podle něho tendence ignorovat nebo i popírat základy celé západní, a tedy i evropské civilizace. „Pokud narušíme samotné základy, hrozí, že se dům zhroutí,“ varoval. Benešíka znepokojuje také zasahování centrálních institucí EU, ale i nestátních aktérů do pravomocí členských států.

Výhradně negativně se k členství v EU postavil místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala, podle kterého se unie kvůli Lisabonské smlouvě změnila fakticky v nadnárodní politickou unii a střední a menší státy už prakticky nemohou prosadit své národní zájmy. „Tento systém a mechanismus lze opustit jediným způsobem, odchodem z Evropské unie,“ prohlásil Fiala. Obdobně jako zástupci ANO kritizoval migrační a také klimatickou politiku, která vede k tomu, že členství v unii je pro ČR podle místopředsedy SPD z ekonomického hlediska škodlivé.

Premiér Fiala, Rakušan i Bartoš vidí problém spíše v Česku. Fiala míní, že Česko ne vždy působilo v unii jako sebevědomý středně velký stát, nyní se to ale už podle něho naučilo, využívá všechny výhody a je spolehlivým partnerem. Rakušan mluví o určitém pocitu méněcennosti vůči EU, který země podle něho nedokázala ani po 20 letech zcela překonat, posun nastal nedávným českým předsednictvím v Radě EU. „V současnosti už vidím velký posun v tom, že ČR hraje v unii roli, která jí přísluší, někdy dokonce roli výrazně silnější,“ řekl. Bartoš soudí, že dobrou pozici Česka v unii čím dál častěji ohrožují vyjádření populistů a extremistů. Kážou o odchodu z EU a NATO a jejich výroky jdou proti národním zájmům, dodal.