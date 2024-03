Vondra a Dostálová očekávají vyšší účast v evropských volbách než dříve

Lídři eurokandidátek Alexandr Vondra (ODS) a Klára Dostálová (ANO) očekávají vyšší účast v evropských volbách než dříve. Lidé si uvědomují, že legislativa EU má na ně vliv, řekli v CNN Prima News.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu. V roce 2019 činila účast 28,72 procenta oprávněných voličů, byla zatím nejvyšší v eurovolbách v České republice. Naopak před deseti lety byla rekordně nízká, a to 18,2 procenta.

Vondra očekává, že letos přijde hlasovat minimálně 30 procent oprávněných voličů. „Vychází nám to i z dat, se kterými pracujeme,“ řekl. Podle místopředsedy občanských demokratů si Češi uvědomují, že 80 procent toho, co schvaluje národní vláda a Parlament, má původ v Evropské komisi či Evropském parlamentu. Jedná se často o témata, která mají bezprostřední dopad na životy lidí, ať se to týká bydlení, topení či dopravy.

Dostálová s tímto postojem souhlasila, vyšší volební účast by podle ní byla správná, neboť Evropa „je blíže, než si všichni myslíme, právě kvůli nutnosti přijmout legislativu.“ Oba očekávají, že se podoba Evropského parlamentu promění a že nebude „tolik zelený“, ale více pragmatický.

Voliči budou rozhodovat o obsazení 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní 21 mandátů a jejich počet se měnit nebude. Vítězství bude obhajovat ANO, které před pěti lety obsadilo šest křesel. ODS obhajuje čtyři mandáty, Piráti tři stejně jako někdejší koalice STAN a TOP 09. SPD a KDU-ČSL mají po dvou europoslancích, komunisté jednoho.

Dostálová považuje za cíl obhajobu šesti mandátů, cokoli nad tento počet by bylo podle ní úspěchem. Vondra, který vede kandidátku Spolu, má za cíl také obhajobu mandátů. Při prostém součtu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jich aktuálně v parlamentu zasedá osm. Za problém nepovažuje to, že by zástupci ODS na jedné straně a lidovců a TOP 09 na druhé zůstali v různých frakcích. (ČTK)