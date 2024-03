Putin podepsal dekret o jarních odvodech do armády, nastoupit má 150 000 lidí

Ruský vládce Vladimir Putin podepsal dekret o pravidelném jarním odvodu do armády. Základní vojenskou službu má podle výnosu letos na jaře nastoupit 150 000 lidí. Odvody začínají v pondělí 1. dubna a potrvají do 15. července.

Povinná vojenská služba se podle nových pravidel, která vstoupila v platnost 1. ledna, týká občanů ve věku 18 až 30 let, napsala ruská státní agentura TASS. Ruský parlament loni odhlasoval zvýšení horní věkové hranice pro povolání do armády z 27 na 30 let.

V Rusku se branci k povinné vojenské službě povolávají dvakrát ročně – v jarním a podzimním termínu. Loni na podzim Moskva povolala 130 000 branců, na jaře 147 000 lidí.

Všichni muži v Rusku musí absolvovat roční vojenskou službu nebo ekvivalentní výcvik během vyššího vzdělávání, připomněla agentura Reuters a dodala, že povinná vojenská služba je v zemi dlouhodobě citlivou záležitostí a mnoho mužů se jí snaží vyhnout.

Rusko před více než dvěma roky zahájilo invazi na Ukrajinu. Generální štáb ruské armády slíbil, že branci do bojů na Ukrajinu vysláni nebudou.

Vojáci základní služby podle Reuters nemohou být legálně nasazení do bojů mimo Rusko a roce 2022 byli vyňati z tehdejší mobilizace, jejímž cílem bylo doplnit řady vojáků bojujících v sousední zemi. Byť někteří branci byli posláni na frontu omylem, píše Reuters. (ČTK)