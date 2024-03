Americký Baltimore začíná s odklízením zříceného mostu

Týmy záchranářů vyzdvihly z vody první kus zříceného baltimorského mostu, aby umožnily přístup člunů a remorkérů k místu neštěstí. Je to první krok v rámci složitého procesu znovuotevření zablokovaného přístavu v Baltimoru.

Ocelový silniční most se zřítil minulé v úterý brzy ráno místního času, když do jeho podpěrného pilíře narazila kontejnerová loď. Velká část mostu se zřítila do řeky a zablokovala plavební kanál baltimorského přístavu. Při neštěstí zemřelo šest silničních dělníků.

Guvernér státu Maryland Wes Moore na tiskové konferenci řekl, že část ocelové konstrukce mostu severně od místa havárie bude rozřezána na kusy, které bude možné zvednou jeřábem na člun a převézt do nedalekého areálu. To podle něj umožní otevřít dočasný omezený plavební kanál. Odmítl uvést časový harmonogram této části odklízecích prací. Po dokončení této fáze prací bude možné do oblasti přesunout více remorkérů, člunů a lodí a dále urychlit práce.

Dělníci se zatím nebudou pokoušet odstranit zničenou část horní konstrukce mostu, která spočívá na přídi lodě Dali, která most strhla. Moore uvedl, že není jasné, kdy bude loď možné přemístit. Trup lodě je podle Moora poškozený, ale neporušený.

„Je to pozoruhodně složitá operace,“ řekl Moore ke snaze odstranit trosky mostu a otevřít baltimorský přístav lodní dopravě.

Těla dvou dělníků, kteří v době neštěstí pracovali na opravě mostu, byla nalezena. Snahy o nalezení dalších čtyř dělníků, kteří jsou považováni také za mrtvé, jsou však pozastavené, protože podmínky pro práci potápěčů jsou kvůli velkému množství trosek nebezpečné, dodal Moore.

Federální vláda ve čtvrtek přidělila Marylandu 60 milionů USD (1,4 miliardy Kč) na pomoc s odklízením trosek a zahájením obnovy mostu. Prezident Joe Biden přislíbil, že federální vláda uhradí veškeré náklady na odstranění trosek a obnovu mostu. (ČTK)