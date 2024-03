Vladimir Putin se ani po týdnu od střelby u Moskvy, při které zahynulo 144 lidí, nezúčastnil žádné pietní akce na veřejnosti. Nenavštívil ani zraněné v nemocnici či pozůstalé, podle Kremlu to však neznamená, že mu jsou oběti lhostejné.

Putin sice po atentátu několikrát vystoupil v médiích, Kreml ale na konci týdne potvrdil, že ruský prezident zatím nemá v plánu se setkat se zraněnými či příbuznými lidí, kteří při teroristickém útoku zahynuli. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova to však neznamená, že by tragédie Putina nezasáhla. „I když nevidíte slzy na jeho tváři, tak to neznamená, že netrpí,“ uvedl Peskov.

Pietní shromáždění diplomatů ze zhruba 130 zahraničních misí

Putin ani nenavštívil místo atentátu, v jehož blízkosti vzniklo improvizované pietní místo, kam lidé přináší svíčky, květiny či jiné předměty. Tam se dnes konalo i pietní shromáždění diplomatů ze zhruba 130 zahraničních misí, kteří si na místě připomněli oběti a drželi minutu ticha.

Putin naznačuje, že útok může souviset s Ukrajinou

Putin od svých prvních vyjádření naznačoval, že by útok mohl souviset s Ukrajinou. Ruští vyšetřovatelé tvrdí, že nalezli důkazy o tom, že útočníci dostali peníze od „ukrajinských nacionalistů“. Kyjev však odmítá, že by měl v útoku nějakou roli. Ke střelbě se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. To, že útok spáchal IS, tvrdí i Washington.

Podle poslední bilance zveřejněné ruskými úřady při útoku na komplex Crocus City Hall v Krasnogorsku u Moskvy z minulého pátku zemřelo 144 lidí a dalších 551 lidí bylo zraněno. Identifikovat se podařilo 134 mrtvých. Bilance obětí by však mohla ještě vzrůst. (ČTK)