V Česku druhý den po sobě padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je 46 ze 165 stanic měřících aspoň třicet let. V Plzni naměřili přes 24 stupňů Celsia. Teploty byly velmi vysoké právě na jihozápadě Čech i díky velmi nízké vlhkosti.

Na sociální síti X to napsal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nenaplnila se tak možnost, že by dnešek byl s teplotou 25 stupňů a vyšší prvním letním dnem letošního roku, teploty totiž snížil saharský prach v ovzduší.

Saharský prach ovlivnil teploty

„Bylo to velmi těsné, ale letního dne jsme se nakonec dnes nedočkali. Teploty výrazně ovlivnil rozptýlený saharský prach a vysoká oblačnost, která se následkem prachu tvořila více. Teploty byly na řadě míst i o dva až čtyři stupně Celsia nižší, než předpokládaly numerické modely,“ uvedl ČHMÚ. Připomněl, že předpovědní numerické modely neumí vliv prachu v ovzduší zohlednit.

Nejvíc teploměr ukázal na stanici Plzeň, naměřených 24,6 stupně Celsia ale meteorologové nepovažují za rekord, protože tato stanice nefunguje víc než 30 let. Nejvyšší rekordní teplotu měli v Plzni-Bolevci, kde dnešních 24,4 stupně Celsia přepsalo dosavadní maximum 23,3 stupně z roku 2021.

Extrémní teploty netypické pro konec března

Rovných 24 stupňů naměřili v Tuhani na Mělnicku, víc než 23 stupňů také ve Stankově na Domažlicku, Bohumíně na Karvinsku, Doksanech na Litoměřicku, Karviné, Klatovech a v Hradci Králové. Nový rekord pro 30. březen má po dnešku také pražské Klementinum, kde počasí sledují nepřetržitě 249 let. Dnes tam teploměr ukázal 22,8 stupně Celsia, tedy o 1,1 stupně více než bylo dosavadní maximum z roku 1872. „Na dvou stanicích, ve Staňkově a v Broumově, byl dokonce překonán i dosavadní březnový rekord,“ uvedl ČHMÚ.

Meteorologové zdůraznili, že dnes šlo o extrémní hodnoty naprosto netypické pro konec března. „Ty odpovídají trendu častějších extrémů spojených s klimatickou změnou. Pokud by se navíc nenacházel v atmosféře rozptýlený prach, rekordy by dnes padly na drtivé většině stanic,“ dodal. Saharský prach se do Česka začal od noci dostávat od jihozápadu. Vedle snížení teplot také zhoršil ovzduší a zamlžil oblohu. (ČTK)