Izrael zpochybňuje zprávu podporovanou Organizací spojených národů, která upozorňuje na hrozící hladomor v Pásmu Gazy. COGAT, orgán izraelského ministerstva obrany, tvrdí, že report se opírá o informace od Hamásu a podhodnocuje množství dostupné vody.

Zpráva globální iniciativy IPC uvádí, že v severní části Gazy může nastat hladomor, a to pravděpodobně do května, v ostatních částech pásma pak do července.

Nejextrémnějším varováním IPC je fáze 5, která má dva stupně – katastrofu a hladomor. Hladomor je stav, kdy nejméně 20 procent obyvatel trpí extrémním nedostatkem potravin, každé třetí dítě je akutně podvyživené a dva lidé z každých 10 000 denně umírají hladem nebo na podvýživu a nemoci. A protože IPC očekává, že „v severní části Gazy doje ke zrychlení vzestupného trendu neúrazové úmrtnosti, budou všechny hranice hladomoru pravděpodobně brzy překročeny“.

„Zpráva obsahuje řadu faktických a metodologických chyb“

Počet lidí, u nichž se předpokládá, že budou v obléhané enklávě od nynějška do poloviny července pociťovat „katastrofální hlad“, se od poslední zprávy IPC z prosince, kdy už byl hlad rekordní, téměř zdvojnásobil na více než 1,1 milionu, tedy přibližně polovinu obyvatel.

COGAT, orgán izraelského ministerstva obrany odpovědný za civilní záležitosti na palestinských územích, v reakci uvedl, že „zpráva obsahuje řadu faktických a metodologických chyb, z nichž některé jsou závažné“. Podle něj má každý člověk k dispozici více než 20 litrů vody na den, zatímco report odhaduje méně než 1 litr.

Zároveň poznamenal, že v chaosu konfliktu – jak přiznává sama IPC – report postrádá klíčové informace a následně se opírá o neúplné údaje, včetně údajů od Hamásu. „Vzhledem k obtížnosti provádění průzkumů a odběru vzorků je spolehlivost průzkumů, které se provádějí na dálku nebo třetími stranami, snížena,“ tvrdí COGAT. (Times of Israel)