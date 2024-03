Průzkum: většina Ukrajinců chce bojovat až do úplného vítězství, 40 procent je pro zastavení palby

Přes 61 procent Ukrajinců si přeje, aby Ukrajina bojovala do „úplného vítězství“, tedy do obnovení hranic z roku 1991. Chce také, aby země vstoupila do EU a NATO. Skoro 40 procent Ukrajinců požaduje zastavení palby a mírové rozhovory s Ruskem. Vyplývá to ze sociologického šetření kyjevské služby Pokročila právní iniciativa.

Šetření probíhalo v březnu tohoto roku, a to jak na Ukrajině, tak v zahraničí, kde je několik miliónů ukrajinských uprchlíků.

Za největší problém vidí většina Ukrajincům jednoznačně korupci, kterou se stále nedaří vykořenit. Skoro 17 procent je znepokojeno zásobováním armády, 10 procent špatnou ekonomickou politikou vlády.

Největší shodu našli Ukrajinci ve svém odporu proti zákonu o mobilizaci, který by měl být schválen v příštích 14 dnech. 78 procent je zásadně proti jeho přijetí. Podle většiny Ukrajinců mají jít do války dobře připravení profesionálové.

Část dotazů se týkala případných prezidentských a parlamentních voleb. Nabídnuta byla respondentům tři jména: současný prezident Volodymyr Zelenskyj, expremiérka a poslankyně Julija Tymošenko a exprezident a poslanec Petro Porošenko.

Podle výsledků sociologického průzkumu by vyhrál Zelenskyj, nicméně by ho volilo pouze 15,7 procenta Ukrajinců. Druhá Tymošenko by získala 12,3 procenta a Porošenko 7,6 procenta. Tomu odpovídají i předpokládané výsledky voleb parlamentních – zvítězila by Zelenského strana Sluha lidu (14,7 procenta), druhá by byla strana Baťkyvščyna (12 procent) a třetí Porošenkova Evropská solidarita (9 procent). (VGOPPR)