Česko se začalo chystat na možnost dřívějšího uzavírání uhelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nyní připravuje legislativní nástroje, které by v případě nutnosti umožnily poskytnout veřejnou podporu pro další výrobu elektřiny.

Několik energetických firem v minulých týdnech varovalo před brzkou ztrátou konkurenceschopnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí, některé z nich proto zvažují uzavírání uhelných zdrojů už v následujících letech. Z uhlí se v současnosti vyrábí zhruba třetina roční tuzemské produkce elektřiny.

Vláda v minulosti počítala s tím, že uhelná energetika v Česku skončí nejdříve v roce 2033. „Z hlediska plánování odchodu od uhlí se situace v energetice v posledních letech výrazně proměnila. Zatímco dřívější plány vycházely z předpokladu, že využívání uhlí bude ekonomicky výhodné a sami si vybereme termín odchodu, nyní jsme v situaci, kdy primárně kvůli ceně emisní povolenky a klesajícím velkoobchodním cenám elektřiny přestává být využívání uhlí profitabilní,“ uvedl David Hluštík z MPO.

Připraveni na všechny možnosti

Resort se proto připravuje na situaci, kdy bude muset stát vytvořit podmínky k tomu, aby v případě dřívějšího uzavírání uhelných zdrojů byl zajištěn dostatek elektřiny a bezpečný provoz přenosové sítě. „Proto MPO v rámci transpozice připravuje podmínky, aby v případě, že nastane skutečná nutnost poskytnutí veřejné podpory, Česko mělo legislativní nástroje k jejich zavedení,“ podotkl Hluštík.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) v minulých dnech připustil, že ministerstvo sestavuje scénáře pro případy odstavení uhelných elektráren. Podle něj chce být stát připraven na veškeré možnosti, které mohou nastat. Nejhorší scénář počítá kromě ukončení využívání uhlí také s neplánovanou odstávkou jaderných bloků a kolapsem propojení energetické sítě s Německem. „Musíme určit, jak jsou tyto scénáře pravděpodobné a následně se na ně připravit,“ řekl Síkela.

Tlak ze strany výrobců elektřiny

Na urychlení přechodu české energetiky z uhelných elektráren na nové zdroje apeloval v minulém týdnu místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani. Firma připustila, že provoz uhelných bloků přestane do roku 2027 ekonomicky vycházet. Brzké uzavření uhelných zdrojů zvažuje podle Seznam Zpráv také majitel skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač. Dva uhelné lomy a elektrárny Počerady a Chvaletice by podle nich měl uzavřít už na jaře 2025.

Čtveřice tuzemských ekologických organizací na začátku března uvedla, že Tykač se výroky o uzavření uhelných elektráren snaží vyděsit politiky a získat peníze za to, že elektrárny nezavře. Vzhledem k poklesu cen emisních povolenek podle nich rychlý krach uhelných zdrojů nehrozí. Mluvčí společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová tehdy v reakci na dotaz České tiskové kanceláře odmítla, že by firma od státu veřejnou podporu žádala.