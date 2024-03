OSN potvrdila zranění svých pozorovatelů na jihu Libanonu

Izrael svým zásahem vozu na jihu Libanonu, kde dlouhodobě ostřeluje Hizballáh, zranil tři pozorovatele Organizace spojených národů (OSN) a jednoho Libanonce, uvedla na síti X mise OSN UNIFIL. Libanonská média připsala zodpovědnost Izraeli, ten to ale odmítl.

UNIFIL Spokesperson @Tenenti Statement: This morning, three OGL (UNTSO) military observers and one Lebanese language assistant on a foot patrol along the Blue Line were injured when an explosion occurred near their location.

— UNIFIL (@UNIFIL_) March 30, 2024