Estonský ministr obrany: Česká iniciativa stále nemá dostatek finančních prostředků na zajištění munice pro Ukrajinu

Přes 61 procent Ukrajinců si přeje, aby Ukrajina bojovala do „úplného vítězství“, tedy do obnovení hranic z roku 1991. Chce také, aby země vstoupila do EU a NATO. Skoro 40 procent Ukrajinců požaduje zastavení palby a mírové rozhovory s Ruskem. Vyplývá to ze sociologického šetření kyjevské služby Pokročila právní iniciativa.