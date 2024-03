V Rakousku narazila výletní loď do zdymadla, 17 ze 160 cestujících je zraněno

Bulharská výletní loď, která plula z Německa do Lince, narazila v pátek pozdě večer na severu Rakouska do plavební komory. Na palubě bylo asi 160 cestujících, z nichž 17 při nehodě utrpělo zranění a 11 bylo převezeno do nemocnice. Informovala o tom agentura APA.

Nehoda se stala v rakouské obci Aschach an der Donau (okres Eferding). Loď plula po Dunaji z Bavorska a velká část cestujících byli Němci, píší místní média. Kolem 22:40 dostaly nouzový signál záchranné složky, které ve velkém počtu vyrazily na místo nehody.

Příčina události není jasná, podle velitele místních hasičů loď náhle z neznámého důvodu několik minut nemohla manévrovat a narazila do stěny zdymadla. (České noviny)