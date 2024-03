Ze sedmi miliard korun na budování dětských skupin z Národního plánu obnovy ministerstvo práce zatím schválilo projekty za 340 milionů korun. Je to necelých pět procent přidělené sumy, kterou je nutné vyčerpat do dvou let.

Termín podávání žádostí o dotace úřad prodloužil do konce roku. České tiskové kanceláři (ČTK) to sdělil vedoucí ministerského oddělení mediální komunikace Jakub Augusta. Podle něj dětských skupin přibývá. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že pokud by se počet žádostí o peníze na zařízení pro děti nezvedl, bude se vláda snažit o přesun dotací do jiné oblasti.

Podle evidence ministerstva funguje teď 1707 skupin s 22 961 místy. Péči dětem poskytuje 1046 provozovatelů. Augusta uvedl, že loni vzniklo 285 skupin pro 3645 dětí a letos zatím 51 pro 692 chlapců a děvčat.

Ministerstvo loni nabídlo samosprávám a veřejným institucím 1,7 miliardy korun na pořízení pozemků a budov či na opravy objektů a zázemí pro dětské skupiny. Uvádělo, že v případě zájmu sumu navýší. Žádosti o peníze začalo přijímat před rokem. Termín ukončení třikrát prodlužovalo, naposledy do konce letošního roku. Zmírnily se také podmínky pro získání dotace. Neziskovým organizacím na dětské skupiny resort vyčlenil minulý rok miliardu, žádosti je možné podle informací na webu podávat od loňského listopadu do konce letošního května. Všechny projekty musí být hotové do konce března 2026.

Dostatek míst ve školkách jako podpora hospodářského růstu

„Teď je pro nás klíčové to, abychom dokázali peníze vyčerpávat. Víme, že připravená alokace skoro sedm miliard korun je opravdu velmi vysoká. Navíc ještě vidíme, že máme za poslední roky snižování porodnosti,“ řekl před nedávnem ČTK ministr. Poukázal na to, že do věku rodičů se dostaly slabé ročníky z 90. let, dětí tedy ubývá. „My teď budeme sledovat ještě zhruba dva tři měsíce, jak se bude vyvíjet počet žádostí obcí a nevládních organizací o tuto výzvu a tyto finanční prostředky. Pokud bychom neviděli zhruba během dvou tří měsíců, že s jistotou jsme schopni ty peníze vyčerpat, tak samozřejmě budeme s (Evropskou) komisí jednat a budeme se snažit peníze přealokovat na jiné důležité priority,“ uvedl Jurečka.

Zajištění dostatku míst ve školkách navrhuje jako jedno z opatření na podporu hospodářského růstu Národní ekonomická rada vlády. Česko patří k zemím s nejnižší zaměstnaností matek malých dětí. Podle několik let staré evropské zprávy o dostupnosti dětských zařízení byla Česku v sedmadvacítce v nabídce jeslí, školek či jiné péče pro chlapce a děvčata do tří let druhá nejhorší, pro děti od tří let do nástupu do školy byla devátá od konce.

Nárok na místo ve školce mají děti od tří let. Podle dřívější analýzy ministerstva práce chyběla místa ve školkách a dětských skupinách pro 70 tisíc chlapců a děvčat. Ministr už dřív řekl, že poptávka ještě poroste po zkrácení rodičovské a rozšíření částečných úvazků. (ČTK)