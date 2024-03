WP: Bidenova administrativa tiše schválila další dodávku bomb Izraeli

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena v uplynulých dnech tiše schválila další dodávku bomb a stíhacích letounů Izraeli v hodnotě několika miliard dolarů. S odvoláním na nejmenované zdroje z amerických ministerstev obrany a zahraničí to dnes napsal americký list The Washington Post (WP).

Zároveň poukazuje na skutečnost, že Spojené státy Izraeli posílají další zbraně, přestože veřejně vyjadřují obavy z očekávané izraelské invaze do města Rafáh na jihu Pásma Gazy s tím, že by mohla ohrozit životy statisíců palestinských civilistů, kteří tam uprchli před boji na severu. Izraelská vláda se k dodávce zbraní podle WP odmítla vyjádřit.

Nový zbrojní balík podle zdrojů WP obsahuje více než 1800 leteckých pum typu MK84, což je varianta 900kilogramové bomby, a 500 bomb typu MK82 o hmotnosti zhruba 230 kilogramů. WP v této souvislosti také píše, že armády západních zemí bomby prvního typu v hustě obydlených oblastech prakticky přestaly používat vzhledem k tomu, že dokáží srovnat se zemí celé městské bloky a pojí se s vysokým rizikem civilních ztrát na životech. Izrael odmítá nařčení z bezohledného bombardování a tvrdí, že ztráty na životech z řad civilistů má na svědomí Hamás, protože se jeho bojovníci ukrývají v rezidenčních čtvrtích.

Při izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy zemřelo podle úřadů ovládaných Hamásem od října už nejméně 32 623 Palestinců. Izrael válku v Pásmu Gazy zahájil s cílem Hamás zcela zničit po teroristickém útoku z loňského 7. října, kdy ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců v izraelském pohraničí povraždili téměř 1200 lidí a zhruba 250 osob zavlekli na palestinské území. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna necelá polovina rukojmích.

Washington poskytuje Izraeli, svému dlouholetému spojenci, vojenskou pomoc ve výši 3,8 miliardy dolarů (89 miliard Kč) ročně, píše agentura Reuters. Spojené státy dodávají Izraeli protivzdušnou obranu a munici, ale někteří demokraté, včetně mnoha Bidenových spojenců, míní, že by USA měly pozastavit zbrojní dodávky Izraeli, pokud Izrael nezmírní omezení vjezdu humanitární pomoci do Pásma Gazy, které je na prahu hladomoru, a nepředstaví konkrétní plány na ochranu civilistů při plánovaném vpádu do Rafáhu.

Do Rafáhu u hranice s Egyptem ze svých domovů v jiných částech Pásma Gazy uprchlo odhadem 1,2 milionu Palestinců. Podle izraelských a amerických činitelů tam jsou čtyři prapory Hamásu.

Biden tento měsíc řekl, že rozsáhlá izraelská ofenziva v Rafáhu by představovala takzvanou červenou linii. Vzápětí toto vyjádření ale zmírnil, když dodal, že „Izrael nikdy neopustí“ a že „žádná červená linie neexituje“.

Americký prezident také požádal předsedu izraelské vlády, aby do Washingtonu tento týden vyslal tým bezpečnostních činitelů, kterým by američtí protějšci navrhli alternativy, jak eliminovat Hamás, aniž by bylo nutné vpadnout do Rafáhu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu návštěvu zrušil, když Spojené státy nevetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která vyzvala k dočasnému příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích, ale neodsoudila Hamás.

Izraelští představitelé podle Bílého domu nerozptýlili obavy Washingtonu z chystané operace v Rafáhu, ale s přeložením schůzky ve Washingtonu souhlasili.

Podle plánu naopak Washington tento týden navštívil izraelský ministr obrany Joav Galant. Ten mimo jiné hovořil o tom, jak si Izrael musí zachovat vojenskou převahu nad nepřáteli.

Začátkem března WP napsal, že Spojené státy od začátku války v Pásmu Gazy loni v říjnu schválily více než 100 zbrojních kontraktů s Izraelem, které zahrnovaly prodej a dodání munice, bomb, ručních zbraní a dalšího vojenského materiálu. (ČTK)