Francie a Německo by měly jednat s Ruskem, řekl bývalý kancléř Schröder

Francie a Německo by měly začít jednat s Ruskem ohledně konfliktu na Ukrajině. V rozhovoru, který dnes zveřejnila agentura DPA, to řekl bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.

Bývalý sociálnědemokratický politik, který se netají svým přátelstvím s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, nabídl pro jednání své dobré vztahy s Kremlem.

Schröder hájil v rozhovoru s DPA své přátelství s Putinem tím, že s ním měl mnoho let rozumnou spolupráci. „Možná by to pomohlo k nalezení řešení (války na Ukrajině) skrze jednání,“ řekl někdejší německý kancléř, který stále působí ve firmách s ruským kapitálem a který ruskou invazi z předloňského roku označil za fatální chybu. Schröder se na začátku invaze snažil zprostředkovat jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

V rozhovoru Schröder vyzval k iniciativě na vládní úrovni. „Francie a Německo by musely převzít iniciativu. Je jasné, že válka nemůže skončit úplnou porážkou jedné ani druhé strany,“ míní kancléř.

Jeho výroky podle DPA potěšily Kreml, podle kterého by k řešení konfliktu mohly přispět dobré a konstruktivní osobní vztahy. Naopak v německé sociální demokracii (SPD) Schröderovo přání zůstane zřejmě nevyslyšeno. Spolupředsedkyně SPD Saskia Eskenová už dříve uvedla, že Schrödera nebere politicky vážně.

„Považují ho za obchodníka, který sleduje své obchodní vztahy,“ uvedla Eskenová. SPD navzdory zvyklostem přestala Schrödera zvát na své stranické konference.

Německá vláda sociálnědemokratického premiéra Olafa Scholze poskytla Ukrajině druhou největší zahraniční pomoc. Ačkoliv zpočátku Scholz zastával opatrnější přístup, Berlín nakonec poskytl Ukrajině vedle systémů protivzdušné ochrany i tanky Leopard či jinou vojenskou techniku. Scholz a další sociálnědemokratičtí představitelé však odmítají povolit dodávky střel s dlouhým doletem Taurus. (ČTK)