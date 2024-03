Polský prezident vetoval zákon liberalizující prodej nouzové antikoncepce

Polský konzervativní prezident Andrzej Duda vetoval zákon, podle kterého by lidé starší patnácti let k nákupu nouzové antikoncepce nepotřebovali lékařský předpis. Dnes o tom informují polská média. To, že zákon nepodepíše, Duda oznámil už dříve.

Pilulku „den poté“ označil prezident za „hormonální bombu“. Řekl, že nemá nic proti tomu, aby v případě nutnosti nezletilá dívka takový lék užila, chce ale, aby se tak dělo se souhlasem jejích rodičů.

Duda je politickým spojencem národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), která v Polsku vládla do loňského prosince. Během osmi let u moci výrazně omezila reprodukční práva žen a pilulka „den poté“ je od roku 2017 v Polsku dostupná pouze na lékařský předpis.

Proevropská koalice, která u moci vystřídala vládu PiS, slíbila, že přístup k nouzové antikoncepci ženám usnadní. Ministryně zdravotnictví Izabela Leszczyna z Občanské koalice premiéra Donalda Tuska plánuje prezidentské veto obejít vydáním nařízení, podle kterého má být tento přípravek prodejný na základě takzvaného farmaceutického předpisu. Jde o druh receptu na léky, které předepisuje lékárník v případě, kdy je zákazník nemůže z různých důvodů získat u lékaře. Opatření Leszczyny by mělo začít platit od 1. května.

V Polsku měl být bez předpisu dostupný přípravek EllaOne, který žena, jež chce zabránit otěhotnění, musí užít do 120 hodin po nechráněném pohlavním styku. (ČTK)