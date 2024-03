Zimní sezona pro lyžařská střediska nedopadla nejlépe, komplikace přinesla hlavně únorová obleva. Většina areálů přesto do konce února zvládla podmínky pro lyžování udržet, uvedl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Lyžařská střediska mají podle něj v Česku budoucnost.

Některé areály ve vyšších nadmořských výškách jsou stále v provozu. Patří mezi ně například největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn, kde by se mělo naposledy lyžovat na Velikonoční pondělí.

Návštěvy i tržby pod dlouhodobým normálem

„Sezonu hodnotíme jako podprůměrnou, návštěvnost a tržby skiareálů jsou pod dlouhodobým normálem. První polovina sezony byla sice slušná, ale ta druhá velmi špatná. Mimořádná byla ale připravenost středisek, která si dokázala díky investicím do zasněžování v minulých letech s výkyvy počasí poradit,“ řekl Knot.

Zimní sezonu 2023/2024 lze podle něj rozdělit do dvou částí. První část začala slibně na začátku prosince, bylo dost přírodního sněhu a trvala do konce ledna. „Tuto část zimy lze označit za slušnou, začala brzy, návštěvnost středisek byla dobrá. Potvrdilo se, že zájem o lyžařská střediska v Česku je stále velmi vysoký,“ řekl Knot.

Obleva v hlavním období zimní sezony

Obrat podle něj nastal na začátku února, když přišla několikatýdenní obleva, což se nezlepšilo do konce jarních prázdnin, které patří k hlavnímu období zimní sezony. Začátek února tak odstartoval druhou, méně úspěšnou část sezony. „To velmi negativně ovlivnilo celou sezonu. Obleva vedla k poklesu zájmu o lyžování. Přesto ještě třetí týden v únoru bylo v provozu devadesát procent středisek, což je velmi dobrý výkon skiareálů. Na přelomu února a března už ale začala omezovat provoz a některá předčasně musela ukončit sezonu,“ řekl Knot.

Velký rozdíl v délce zimní sezony byl mezi výše položenými horskými středisky a areály v podhůří. Propad tržeb byl citelný hlavně v podhorských areálech. „Přesná čísla ještě nemáme,“ řekl Knot. Podle něj patnáct největších lyžařských středisek v Česku tvoří zhruba dvě třetiny návštěvnosti a obratu celého lyžařského odvětví v republice.

Investice okolo miliardy korun

Střediska v posledních letech investují ročně do zimní sezony celkem kolem jedné miliardy korun, investice do letních programů dosahují celkové částky 300 až 400 milionů korun. Lyžařská střediska si uvědomují, že klíčové pro ně je, jestli dokážou přilákat rekreanty i mimo zimní sezonou. „Poslední zimy ukázaly, že střediska se bez investic do technického zasněžování a také do akumulačních vodních nádrží neobejdou. Neméně důležité jsou investice do celoročních aktivit,“ řekl Knot.

Asociace horských středisek ČR vznikla v říjnu 2013. Sdružuje desítky lyžařských středisek, zástupců horských měst a dalších institucí a firem. Zaměřuje se například na hájení zájmů svých členů při tvorbě legislativy nebo pomáhá při propagaci horských regionů a služeb v nich poskytovaných. (České noviny)