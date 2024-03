Desítky pastí se sladkou návnadou budou na západě Čech lákat asijské sršně

Kolem 80 pastí na invazivní asijské sršně rozmístí v nejbližších dnech odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) převážně v Plzeňském kraji. Pravidelně kontrolované pasti naplněné sladkou návnadou mají lákat asijské sršně a pomoci tak k jejich co nejrychlejšímu odhalení a zamezení jejich šíření po republice.

Speciální pasti z biologicky odbouratelného materiálu vyvinuli ve spolupráci s vědci ze Západočeské univerzity (ZČU) a Západočeského muzea v Plzni. Pasti zatím budou odborníci na jaře testovat, než prověří jejich funkčnost, jich zatím více vyrábět nechtějí.

Invazivní asijské sršně se specializují na lov včel a mohou se velmi rychle šířit. V ČR byly zatím tři jejich záchyty – loni na podzim se v Plzni podařilo najít a zlikvidovat celé hnízdo se stovkami sršní, dělnice se loni našly také poblíž Rudné a letos v únoru v Hrádku na Rokycansku se objevily sršně v kamionech z Francie. Západní Evropou se asijské sršně šíří asi 20 let, ve Francii se šíření dostalo mimo kontrolu, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„My toto podcenit nechceme. To, co jsme dnes představili, je správným krokem, a to je včasná detekce a včasný monitoring. Nedokážeme sršně asijské detekovat jinak než klasickým pozorováním a vyhledáním hnízda,“ řekl. Jediná možnost, jak šíření zabránit, je pozorovat a hlásit případný výskyt. Ideální by tak podle něj bylo zapojit do sledování včelaře, aby časem u každého úlu mohla být jedna past.

Past je malá plastová krychlička o hraně zhruba deset centimetrů, má šikmou stříšku a řadu otvorů. Hlavní vstupní otvor má průměr osm milimetrů, kterým invazivní sršeň projde. Menšími otvory v bočních stěnách o průměru pět až šest milimetrů se dostane ven menší hmyz, zatímco asijská sršeň jimi vylétnout nedokáže a zůstane uvězněná v pasti. Uvnitř je mistička na návnadu, což je většinou sladký sirup či medová šťáva. „Přidáváme tam i pivo nebo víno nebo obojí, protože ty působí na některý hmyz, například na včely, repelentně a odpuzují je,“ popsal Tomáš Görner z AOPK. Návnada je zakryta víčkem, aby se v ní případně neutopil jiný hmyz. (ČTK)