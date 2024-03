Ministr Jurečka (KDU-ČSL) je otevřený debatě o mechanismu, kterým by se určovala hranice věku pro odchod do důchodu, řekl po jednání s prezidentem Pavlem a ANO.

Pro hnutí ANO bude zásadní, aby ministerstvo spojilo reformu s dalším pilířem, který by byl motivační a který by vedl k tomu, aby lidé své peníze investovali. Šlo by o investice garantované státem například do rozšiřování jaderných elektráren či dopravní infrastruktury, což by laicky řečeno znamenalo, že si na projekty stát půjčí od obyvatel a pak jim peníze vrátí s úroky.

„Úrokové sazby by se splácely našim občanům, a ne finančním institucím. Mohlo by to být zajímavé pro stát, který by tak získal peníze na investice,“ řekl stínový premiér ANO Karel Havlíček.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že vytvoření dalšího pilíře má smysl. „Dává logiku využít finance občanů a dát jim benefit a jistotu přiměřené míry návratnosti v době, kdy to budou potřebovat,“ řekl po schůzce. (ČTK, red.)