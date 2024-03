Zemřel bývalý americký senátor Joseph Lieberman, bylo mu 82 let. V roce 2000 se stal vůbec prvním příslušníkem židovské menšiny v USA, který se stal kandidátem na viceprezidenta. O čtyři roky později se sám neúspěšně ucházel o demokratickou nominaci na prezidenta. (Polico)

Breaking news: Joseph I. Lieberman, the doggedly independent four-term U.S. senator from Connecticut who was the Democratic nominee for vice president in 2000, becoming the first Jewish candidate on the national ticket of a major party, died at 82. https://t.co/QAowaD6l6p

