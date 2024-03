Investor, jenž vstoupí do Vítkovických sléváren, by měl být znám za několik týdnů

Jméno investora, který by měl do ostravské společnosti Vítkovické slévárny vstoupit jako její nový vlastník, by mělo být známo do několika týdnů. Průběh reorganizace firmy, která je v úpadku od loňského listopadu, hodnotí jako velice pozitivní.

Věřitelé firmy se dnes sešli na první schůzi u Krajského soudu v Ostravě. Schválili znalecký posudek a zvolili nový věřitelský výbor.

Reorganizaci povolil firmě soud už v listopadu. Celkem 195 věřitelů přihlásilo pohledávky dohromady za více než 874 milionů korun. Většinu z nich insolvenční správce uznal.

O situaci Vítkovických sléváren informoval insolvenční správce Jan Mašek ze společnosti AZAM – insolvence. (České noviny / MF Dnes)