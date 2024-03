Během útoku u Moskvy si lidé museli poradit sami, složky dorazily po něm

Během pátečního teroristického útoku na koncertní halu u Moskvy se lidé museli z budovy dostat vlastními silami, ruské zásahové jednotky pronikly do areálu až asi hodinu a půl po skončení střelby, záchranáři dorazili ještě později. Ve své reportáži o reakci ruských složek na to upozornila ruská redakce stanice BBC.

Střelba v koncertní síni Crocus City Hall u Moskvy začala v pátek v 19.58 místního času. Útok pak podle šéfa ruské kriminální ústředny Alexandra Bastrykina trval 18 minut. Policie podle tvrzení ruského ministerstva vnitra dorazila ke koncertní hale pět minut poté, co dostala upozornění, důkazy pro to ale chybí, podotkla BBC.

Útok si podle nové bilance ruských úřadů vyžádal nejméně 143 obětí na životě.

„Policie nebo OMON (speciální bezpečnostní jednotky) sem teprve začínají najíždět. Teroristé nebo nevím kdo střílí z automatických zbraní a není tu nikdo, kdo by pomohl lidem. Všichni se snažili zachránit, jak mohli,“ popsal z místa viditelně rozrušený svědek útoku.

Policie soudě podle zpráv ruských médií hlavně zahradila okolí areálu a pomáhala zraněným. Mnozí lidé se přitom museli dostat z haly vlastními silami, některé z nich vyvedli brigádníci v teenagerském věku, kteří si na koncertě přivydělávali jako šatnáři. Zásluhy těchto brigádníků, z nichž některým bylo teprve 14 nebo 15 let, popsal také portál Meduza. Připomněl rovněž svědectví jednoho z účastníků koncertu, který popsal, že lidé museli vyrazit dveře, aby se dostali ven.

Příslušníci speciálního oddílu rychlé reakce (SOBR) se do koncertní haly dostali ve 21:39 místního času, sdělily podle agentur ruské úřady. To je více než hodinu po skončení útoku, podotkla BBC. Záchranáři pak do areálu dorazili až asi o hodinu později než SOBR.

Muži podezřelí z útoku dokázali z areálu utéct. Poté překonali vzdálenost asi 370 kilometrů, než byli podle tvrzení ruské tajné služby FSB zatčeni v Brjanské oblasti u hranic s Ukrajinou. (ČTK)