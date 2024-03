Španělsko shodilo z letadel nad Pásmem Gazy 26 tun humanitární pomoci

Španělská vojenská letadla shodila v Pásmu Gazy 26 tun humanitární pomoci. Madrid současně vyzval Izrael, aby otevřel pozemní hraniční přechody, a zabránil tak hladomoru na tomto izolovaném území.

Operaci Španělsko uskutečnilo v koordinaci s Jordánskem, spolufinancována byla Evropskou unií. Shodilo více než 11 000 potravinových dávek s cílem zmírnit „katastrofální úroveň nedostatku potravin“, kterému čelí v Pásmu Gazy až 1,1 milionu lidí, informovalo španělské ministerstvo zahraničí. „Španělsko trvá na otevření pozemních přechodů jako na nezbytném opatření, má-li se zabránit hladomoru,“ dodal rezort ve zprávě.

Ke shazování humanitární pomoci z letadel se uchýlily i další západní země jako Spojené státy, Francie a Německo, aby se tak pokusily alespoň zmírnit humanitární krizi, která v Pásmu Gazy panuje po bezmála šesti měsících války. Humanitární organizace tvrdí, že dodávky pomoci do pásma, jehož rozsáhlá území proměnilo izraelské bombardování v trosky, brzdí byrokratické překážky jako izraelské kontroly a kritická bezpečnostní situace na zemi. Izrael oponuje, že objem pomoci proudící do Gazy nijak neomezuje, a z problémů s jejím doručováním civilistům viní agentury OSN, které podle něj pracují neefektivně.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve zprávě z minulého týdne varovala, že na severu Pásma Gazy bez přijetí dalších opatření vypukne nejpozději v květnu hladomor, který by se do července mohl rozšířit i do zbytku pásma. (ČTK)