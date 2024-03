Zemřel izraelsko-americký psycholog Daniel Kahneman, bylo mu 90 let. V roce 2002 obdržel Nobelovu cenu za ekonomii za přínos v oblasti integrování poznatků z psychologie do ekonomických věd. Je jedním ze zakladatelů behaviorální ekonomie. (Washington Post)

Daniel Kahneman, an Israeli-American psychologist and best-selling author whose Nobel Prize-winning research upended economics by demonstrating the extent to which people abandon logic and leap to conclusions, has died. He was 90. https://t.co/ssefS1qSHx

— The Washington Post (@washingtonpost) March 27, 2024