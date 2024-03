Výborný: Ministerstvo chystá soubor opatření, který farmářům sníží administrativu

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje soubor opatření, který farmářům sníží administrativu, takzvaný antibyrokratický balíček. Na dnešní schůzi senátního podvýboru pro zemědělství v Praze to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Nevylučuje to, že balíček předloží k přímému projednání v Poslanecké sněmovně. Právě na vysokou byrokratickou zátěž si čeští zemědělci, kteří letos už několikrát protestovali proti národní i evropské agrární politice, dlouhodobě stěžují.

„Připravujeme antibyrokratický balíček, kde jsem připraven otevřít debatu o povinnostech, které jdou nad rámec evropských standardů, a kdekoliv co objevíme, nějaký zbytečný byrokratický moloch, to my můžeme osekat, aniž by to mělo negativní dopady,“ uvedl Výborný. Balíček podle něj ale nemůže pokrýt všechny požadavky na snížení administrativy. Některá opatření pak budou obsažena v aktuálně připravovaných zákonech, jako například v novele veterinárního zákona, řekl ministr. „Nebudeme předkládat 31 novel a podobných zákonů, připravíme to v jednom balíčku,“ doplnil.

K připravovanému antibyrokratickému balíčku se Zemědělský svaz podle svého předsedy Martina Pýchy staví zdrženlivě. Není podle něj zatím jasné, jak bude přesně fungovat, řekl na senátním podvýboru.

Evropská komise v polovině března vyhověla zemědělcům a navrhla zrušit některé ekologické požadavky, které na ně dosud měla ve společné zemědělské politice. Jedním z nich je například vyčlenění části půdy pro podporu biologické rozmanitosti. Plnění podobných podmínek bude nyní dobrovolné. Komise také navrhuje osvobodit od kontrol zemědělce s méně než deseti hektary půdy, tedy dvě třetiny všech příjemců podpory ze společné zemědělské politiky. Tyto návrhy v úterý schválili zástupci členských zemí EU ve Zvláštním výboru pro zemědělství. Nyní se jimi bude zabývat Evropský parlament.

V Česku se protesty zemědělců naposledy uskutečnily minulý týden 20. března. Na silnice tehdy podle mluvčí Agrární komory ČR Barbory Pánkové vyjelo více než 1600 kusů zemědělské techniky. (ČTK)