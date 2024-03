Spolková ministryně vnitra Nancy Faeser chce během mistrovství Evropy ve fotbale zavést kontroly na hranicích se všemi zeměmi, které sousedí s Německem. Cílem je zabránit vstoupit do země lidem, kteří by v Německu mohli páchat násilí. Mistrovství se koná od 14. června do 14. července.