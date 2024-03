Poslanci podpořili definici anticikanismu, má bránit diskriminaci Romů

Poslanci ze tří sněmovních podvýborů dnes podpořili definici anticikanismu, tedy protiromských postojů. Bude se jím rozumět například takové jednání a vyjadřování, které vede k marginalizaci nebo vylučování Romů i k fyzickému násilí na nich.

Poslanci přijali usnesení v souvislosti s blížícím se Mezinárodním dnem Romů, který připadá na 8 dubna. ČTK to řekla poslankyně a předsedkyně podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí Eva Decroix. Pracovní a nezávaznou definici již v únoru podpořil i senátní výbor pro lidská práva. Definici předtím přijala Rada vlády pro záležitosti romské menšiny.

Stejnou definici by posléze měla přijmout i vláda. „Hlavním cílem je definovat a nastavit, že není možné a není správné projevovat vůči někomu nenávist a předsudky nebo diskriminaci z důvodu toho, že je příslušník nějaké etnické menšiny, a současně používat slovo ‚cikán‘ jako nadávku,“ řekla poslankyně ČTK. „Neříkáme, že Romové se nemohou označovat jako Cikáni, ale snažíme se předcházet tomu, aby toto slovo bylo zneužíváno jako nadávka,“ uvedla poslankyně Decroix.

„Anticikanismus, tzn. diskriminace Romů, je vyjadřování a jednání jedinců, strategie a praxe institucí, které vedou k marginalizaci či vylučování Romů, devalvování romské kultury a životního stylu, fyzickému násilí či projevům nenávisti namířených proti Romům i dalším jedincům i skupinám, které jsou považovány za ‚Cikány‘. Z tohoto důvodu jsou stigmatizováni, či proto byli za dob nacismu, a někdy bohužel i dnes, cílem perzekucí,“ stojí v usnesení výboru.

Praktický dopad definice by měl být podle poslankyně dvojí. Umožní to podle ní diskutovat o tom, že vztahy s Romy zřejmě ještě nejsou v současné společnosti nastavené. „Umožňuje to zase diskutovat o tom, že nenávist ve společnosti vůči komukoli není správná a není možná,“ dodala. Usnesení přináší i symbolickou rovinu. „Ve smyslu: ano, chceme, aby i s příslušníky této etnické menšiny bylo nakládáno jako s námi rovnými a aby oni se necítili jako lidé druhé kategorie,“ dodala. „Není správné si myslet, že to, že je někdo Rom, tak automaticky krade, nechce pracovat a chce žít ze sociálních dávek. Házet všechny do jednoho pytle není možné,“ podotkla.

Dnešního jednání se účastnili i poslanci z podvýboru pro národnostní menšiny a z podvýboru pro ochranu lidských práv. Jednání bylo podle poslankyně konstruktivní napříč opozicí i koalicí.

Definici anticikanismu jako formy rasismu vůči Romům ustavila v roce 2020 Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA). Vyzvala Česko jako svého člena k přijetí a využívání v praxi. Formulace není právně závazná. (ČTK)