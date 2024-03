Padly první tresty za pronásledování transgender žen během diktatury v Argentině

Bývalí činitelé vojenské diktatury v Argentině dostali poprvé tresty za zločiny spáchané proti transgenderovým osobám. V úterý soud ve městě La Plata udělil deseti exfunkcionářům vojenského režimu doživotí za zločiny proti lidskosti spáchané při provozu tří neoficiálních věznic v provincii Buenos Aires v letech 1976 až 1983.

Mezi oběťmi bylo i nejméně osm transgenderových žen vězněných v neoficiálním zařízení ve městě Banfield.

Soud, který začal v roce 2020, se zabýval děním ve třech neoficiálních věznicích v okolí argentinského hlavního města. Podle obžaloby zařízeními prošlo několik stovek lidí a podařilo se identifikovat na 600 obětí. V neoficiální věznici v Banfieldu skončilo i nejméně osm transgenderových žen. Ty byly pronásledované, protože „nevyhovovaly pohlavnímu a genderovému modelu, který prosazoval státní terorismus (vojenské diktatury)“, uvedli žalobci. Transgenderové osoby tak čelily i specifickým formám násilí ze strany věznitelů kvůli své identitě.

Během procesu, který zmapoval osud několika stovek lidí vězněných ve třech neoficiálních zařízeních, poprvé svědčily o násilí činitelů vojenské diktatury i transgenderové ženy. „Chtěli sex, a když nebyl sex, tak nás bili,“ řekla před soudem Paola Alagastinová, které bylo při zadržení 17 let. Další vězněná transgenderová žena Fabiana Gutierrezová vypověděla, že musela věznitelům platit za jídlo sexem. Podle obětí byla v zařízení patrná atmosféra teroru a smrti. „Zavázali mi oči, zatáhli do pokoje, svázali mě a pustili do mě elektřinu,“ řekla před soudem Marcela Viegasová Pedrová, která byla unesena v 15 letech. Transgenderové ženy musely vykonávat i „domácí práce“, jako čištění interiérů aut zašpiněných krví po mučení.

Vynesení rozsudku se v sídle soudu ve městě La Plata zúčastnily stovky lidí. Někteří z nich měli s sebou transparenty s nápisem „Bylo jich 30 000“, čímž poukazovali na údaj o obětech vojenské diktatury, o kterém panuje konsenzus mezi historiky. Naopak současný ultraliberální prezident Javier Milei tvrdí, že obětí bylo výrazně méně. Milei navíc represe částečně obhajuje tím, že stát vedl boj proti ozbrojeným levicovým skupinám. (ČTK, El País)