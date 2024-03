Pokud by se příštím americkým prezidentem stal Robert Kennedy, jeho viceprezidentkou by byla 38letá právnička a podnikatelka Nicole Shanahan. Nezávislý uchazeč o Bílý dům Kennedy, jemuž média dávají mizivé šance na volební úspěch, to dnes oznámil na volebním shromáždění v kalifornském Oaklandu, Shanahanové rodném městě.